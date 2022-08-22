Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

В дальневосточных портах снова появляются пробки

С наступлением зимнего сезона загрузка терминалов будет только возрастать, считают эксперты
Ксения Потаева
С наступлением зимнего сезона загрузка портов за счет угольных сухогрузов будет возрастать, согласен Гришунин. В основном приоритетно будут пропускать контейнеры  / Юрий Смитюк / ТАСС

В портах Дальнего Востока снова начинают скапливаться суда и увеличивается нагрузка на терминалы, выяснили «Ведомости». Информацию подтвердили участники перевозочного процесса, в частности крупные логистические компании и грузоотправители.

В 2021 г. на фоне восстановления экономики от коронавируса начались серьезные проблемы в глобальной логистике. Морской транспорт и стивидоры с большим трудом покрывали растущий спрос грузоотправителей. В результате во второй половине года в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров. Из-за этого возникли проблемы с северным завозом и начался дефицит товаров в отдаленных российских регионах (Магадан, Чукотка и проч.), куда грузы отправляют с помощью морских каботажных перевозок («Ведомости» писали об этом 17 и 30 ноября 2021 г.).

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных