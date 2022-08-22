В дальневосточных портах снова появляются пробки

В 2021 г. на фоне восстановления экономики от коронавируса начались серьезные проблемы в глобальной логистике. Морской транспорт и стивидоры с большим трудом покрывали растущий спрос грузоотправителей. В результате во второй половине года в портах Приморья скопилось большое количество контейнеров. Из-за этого возникли проблемы с северным завозом и начался дефицит товаров в отдаленных российских регионах (Магадан, Чукотка и проч.), куда грузы отправляют с помощью морских каботажных перевозок («Ведомости» писали об этом 17 и 30 ноября 2021 г.).