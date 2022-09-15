Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

«Азбука вкуса» займется производством растительного мяса

Другие ритейлеры пока в этом сегменте не представлены из-за небольшого спроса на такую продукцию
Елизавета Клочкова Маргарита Соболь
У других российских ритейлеров пока собственного производства растительного мяса нет / JACK GUEZ / AFP

«Азбука вкуса» запустила производство растительного мяса под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве, сообщил представитель ритейлера. По его словам, пока новая линейка представлена двумя видами товаров – «куриными» и «говяжьими» котлетами, в качестве сырья для которых используется гороховый белок. Общий объем производства составляет 400 кг в сутки. В дальнейшем ассортимент планируется расширить. Другие подробности собеседник «Ведомостей» не раскрыл.

Затраты на закупку необходимого оборудования менеджер по развитию бизнеса компании «Биофудлаб» Илья Сулоев оценивает в 30 млн руб. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что запуск всей линейки товаров вряд ли превысил $300 000–400 000. Он отмечает, что у «Азбуки вкуса» одно из сильнейших в России производств на фабриках-кухнях (там выпускается готовая еда, в том числе салаты, вторые блюда и проч. – «Ведомости»). Поэтому, по его мнению, для усиления позиций компании важно выступать не просто продавцом, но и производителем, особенно учитывая узнаваемость бренда «Азбука вкуса». Бурмистров отмечает, что число производителей растительного мяса в России сравнительно небольшое. По подсчетам Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, общий объем веганской еды в 2020 г. составлял 2,6 млрд руб., в прошлом году он вырос до 3,5 млрд руб. «Азбуке вкуса» важно за счет собственного производства отстроиться от конкурентов, говорит Бурмистров.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных