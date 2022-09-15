«Азбука вкуса» займется производством растительного мяса

Затраты на закупку необходимого оборудования менеджер по развитию бизнеса компании «Биофудлаб» Илья Сулоев оценивает в 30 млн руб. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что запуск всей линейки товаров вряд ли превысил $300 000–400 000. Он отмечает, что у «Азбуки вкуса» одно из сильнейших в России производств на фабриках-кухнях (там выпускается готовая еда, в том числе салаты, вторые блюда и проч. – «Ведомости»). Поэтому, по его мнению, для усиления позиций компании важно выступать не просто продавцом, но и производителем, особенно учитывая узнаваемость бренда «Азбука вкуса». Бурмистров отмечает, что число производителей растительного мяса в России сравнительно небольшое. По подсчетам Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, общий объем веганской еды в 2020 г. составлял 2,6 млрд руб., в прошлом году он вырос до 3,5 млрд руб. «Азбуке вкуса» важно за счет собственного производства отстроиться от конкурентов, говорит Бурмистров.