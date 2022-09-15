50% Росбанка уходит в благотворительный фонд

«Интеррос» Владимира Потанина начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. По словам миллиардера, которые приводятся в телеграм-канале компании, целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ». Дополнительные комментарии компания не предоставила. Сам Потанин не будет входить в руководящие органы эндаумента и Росбанка – управлять обеими организациями будут независимые директора. «Предприниматели должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей», – говорится в заявлении Потанина.