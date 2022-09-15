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50% Росбанка уходит в благотворительный фонд

Возможность возвращения актива Потанину практически равна нулю, говорят эксперты
Наталья Заруцкая
Передача части акций банка в эндаумент благотворительного фонда вполне может быть попыткой снизить вероятность санкций на сам Росбанк / Максим Стулов / Ведомости

«Интеррос» Владимира Потанина начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. По словам миллиардера, которые приводятся в телеграм-канале компании, целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ». Дополнительные комментарии компания не предоставила. Сам Потанин не будет входить в руководящие органы эндаумента и Росбанка – управлять обеими организациями будут независимые директора. «Предприниматели должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей», – говорится в заявлении Потанина.

Еще до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка будет направлено на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, уточнил бизнесмен. По его словам, программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса. В своем заявлении Потанин назвал это «народным капитализмом»: работники компании превращаются в ее бенефициаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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