Миллиардер Владимир Потанин передает часть состояния на благотворительность

Миллиардер Владимир Потанин передает часть состояния на благотворительностьДо 50% акций Росбанка будет направлено в эндаумент Благотворительного фонда Потанина
«Интеррос» Владимира Потанина начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. Об этом заявил сам бизнесмен в телеграм-канале «Интерроса». Таким образом, по его словам, целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ». Сам Потанин не будет входить в руководящие органы эндаумента и Росбанка – управлять обеими организациями будут независимые директора. «Предприниматели должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей», – говорится в заявлении Потанина.
Еще до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка будет направлено на мотивационную программу для сотрудников Росбанка, уточнил бизнесмен. По его словам, программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса. В своем заявлении Потанин назвал это «народным капитализмом»: работники компании превращаются в ее бенефициаров.
О том, что «Интеррос» Потанина выкупит у французской Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, стало известно в апреле 2022 г. 18 мая стороны закрыли сделку. «Интеррос» уже был владельцем банка. Компания Потанина создала Росбанк в 1998 г. в качестве вспомогательного банка для «Онэксим-банка». В 2006 г. «Интеррос» и Societe Generale договорились о партнерстве в развитии бизнеса, а в 2008 г. французская группа реализовала опцион на покупку акций банка и довела свою долю до 50%. В 2014 г. доля Societe Generale в Росбанке выросла до 99,95%.
В июле Росбанк впервые в России провел инвестиционную сделку с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) – он инвестировал в цифровой токен на палладий. Это первый ЦФА, выпущенный отечественной площадкой ООО «Атомайз» – первым зарегистрированным в феврале 2022 г. в России оператором информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. «Интеррос» – также один из инвесторов «Атомайз».
Потанин объявил о решении направить большую часть своего состояния на благотворительность еще в 2010 г. «Мое состояние не будет передано по наследству, – заявил он в интервью The Financial Times. – Мой капитал должен работать на благо общества и продолжать служить достижению общественно важных целей».
«Мои дети выросли. Их отец миллиардер и знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, какая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни? В этом смысле я рассматриваю в качестве правильного шага передачу состояния на пользу общества, а не по наследству. Я собираюсь последовать примеру [Билла] Гейтса и [Уоррена] Баффетта», – сказал он. В 2013 г. Потанин первым из российских бизнесменов официально присоединился к глобальной инициативе Гейтса и Баффета Giving Pledge («Клятва дарения»).
Бизнесмен учредил благотворительный фонд в 1999 г. По оценкам Forbes, с 2010 г. Благотворительный фонд Потанина потратил почти 6,5 млрд руб. на поддержку культуры и образования. В 2022 г. был сформирован эндаумент фонда, доход от которого идет на развитие и поддержку грантовых программ в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности по всей стране. В 2021 г. расходы фонда составили почти 1,9 млрд руб. Организация провела 29 грантовых конкурсов для НКО, гранты получили 1230 организаций.
Потанин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes с оценкой состояния в $17,3 млрд. Он основал группу «Интеррос» в 1990 г. На сегодняшний момент главными активами группы являются 35,9% акций ПАО ГМК «Норильский никель», Росбанк, горный курорт «Роза Хутор» и разработчик фармацевтических препаратов «НПО Петровакс фарм». 28 апреля 2022 г. группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании «Тинькофф Банка» TCS Group Holding.