Миллиардер Владимир Потанин передает часть состояния на благотворительность

О том, что «Интеррос» Потанина выкупит у французской Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, стало известно в апреле 2022 г. 18 мая стороны закрыли сделку. «Интеррос» уже был владельцем банка. Компания Потанина создала Росбанк в 1998 г. в качестве вспомогательного банка для «Онэксим-банка». В 2006 г. «Интеррос» и Societe Generale договорились о партнерстве в развитии бизнеса, а в 2008 г. французская группа реализовала опцион на покупку акций банка и довела свою долю до 50%. В 2014 г. доля Societe Generale в Росбанке выросла до 99,95%.