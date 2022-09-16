Спад в металлургии привел к кризису отрасли заготовки лома

По данным ассоциации, сильнее всего сбор лома просел в Северо-Западном (-68% до 588 000 т) и Дальневосточном (-61% до 452 000 т) федеральных округах. Количество рабочих мест из-за падения ломосбора в РФ сократилось почти на 20 000 человек, а с учетом смежных отраслей – почти на 100 000. На момент сдачи материала в Минтруде на запрос «Ведомостей» не ответили.