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Спад в металлургии привел к кризису отрасли заготовки лома

К концу 2022 года ломосбор может упасть на 29%, экспорт – на 85%, опасаются участники рынка
Николай Николаев Василий Милькин
С 1 июня по 31 июля 2022 г. правительство РФ ввело квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов / Андрей Гордеев / Ведомости

Сбор лома черных металлов в России в январе – июле 2022 г. снизился на 33% до 11,9 млн т год к году, сообщается в материалах ассоциации «Руслом.ком» (объединяет компании по сбору и переработке лома), с которыми ознакомились «Ведомости». Причины – снижение спроса на сырье со стороны металлургических предприятий и сокращение экспорта из-за квот и пошлин на вывоз лома, утверждается в материалах.

По данным ассоциации, сильнее всего сбор лома просел в Северо-Западном (-68% до 588 000 т) и Дальневосточном (-61% до 452 000 т) федеральных округах. Количество рабочих мест из-за падения ломосбора в РФ сократилось почти на 20 000 человек, а с учетом смежных отраслей – почти на 100 000. На момент сдачи материала в Минтруде на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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