Спад в металлургии привел к кризису отрасли заготовки лома

Спад в металлургии привел к кризису отрасли заготовки ломаК концу 2022 года ломосбор может упасть на 29%, экспорт – на 85%, опасаются участники рынка
Сбор лома черных металлов в России в январе – июле 2022 г. снизился на 33% до 11,9 млн т год к году, сообщается в материалах ассоциации «Руслом.ком» (объединяет компании по сбору и переработке лома), с которыми ознакомились «Ведомости». Причины – снижение спроса на сырье со стороны металлургических предприятий и сокращение экспорта из-за квот и пошлин на вывоз лома, утверждается в материалах.
По данным ассоциации, сильнее всего сбор лома просел в Северо-Западном (-68% до 588 000 т) и Дальневосточном (-61% до 452 000 т) федеральных округах. Количество рабочих мест из-за падения ломосбора в РФ сократилось почти на 20 000 человек, а с учетом смежных отраслей – почти на 100 000. На момент сдачи материала в Минтруде на запрос «Ведомостей» не ответили.