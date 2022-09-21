Китай в августе закупил у России энергоносители на рекордную сумму

Экспорт российской нефти в Китай в августе вырос до 8,34 млн т (против 7,15 млн т в июле этого года и 6,53 млн т в августе 2021 г.), поставки угля в августе увеличились до 8,5 млн т – на 57% относительно августа прошлого года. Отгрузка российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе выросла на 37% до 671 000 т, что стало рекордом с 2020 г. Но, отмечает Bloomberg, агрегированные данные статистики не учитывают экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири», поскольку китайская таможня с начала 2022 г. не раскрывает объемов поставок по нему.