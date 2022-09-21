Китай в августе закупил у России энергоносители на рекордную сумму

Китай в августе закупил у России энергоносители на рекордную суммуПо итогам года эта цифра может достигнуть $75–85 млрд
Расходы Китая в августе 2022 г. на импорт энергоносителей из России увеличились до рекордных $8,3 млрд, сообщил 20 сентября Bloomberg со ссылкой на данные таможенной статистики КНР. На них пришлось 83% от общего объема расходов КНР на импорт российских товаров. За шесть месяцев, прошедших с начала СВО на Украине, КНР импортировала российских энергоресурсов на $44 млрд, что на 74% больше, чем годом ранее, подсчитало агентство.
Экспорт российской нефти в Китай в августе вырос до 8,34 млн т (против 7,15 млн т в июле этого года и 6,53 млн т в августе 2021 г.), поставки угля в августе увеличились до 8,5 млн т – на 57% относительно августа прошлого года. Отгрузка российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе выросла на 37% до 671 000 т, что стало рекордом с 2020 г. Но, отмечает Bloomberg, агрегированные данные статистики не учитывают экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири», поскольку китайская таможня с начала 2022 г. не раскрывает объемов поставок по нему.