Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Китай в августе закупил у России энергоносители на рекордную сумму

По итогам года эта цифра может достигнуть $75–85 млрд
Матвей Катков
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай / «Газпром»

Расходы Китая в августе 2022 г. на импорт энергоносителей из России увеличились до рекордных $8,3 млрд, сообщил 20 сентября Bloomberg со ссылкой на данные таможенной статистики КНР. На них пришлось 83% от общего объема расходов КНР на импорт российских товаров. За шесть месяцев, прошедших с начала СВО на Украине, КНР импортировала российских энергоресурсов на $44 млрд, что на 74% больше, чем годом ранее, подсчитало агентство.

Экспорт российской нефти в Китай в августе вырос до 8,34 млн т (против 7,15 млн т в июле этого года и 6,53 млн т в августе 2021 г.), поставки угля в августе увеличились до 8,5 млн т – на 57% относительно августа прошлого года. Отгрузка российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе выросла на 37% до 671 000 т, что стало рекордом с 2020 г. Но, отмечает Bloomberg, агрегированные данные статистики не учитывают экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири», поскольку китайская таможня с начала 2022 г. не раскрывает объемов поставок по нему.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных