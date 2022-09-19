Мировые цены на газ в сентябре пошли вниз

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. Она также допускала возможность введения ограничения цен на импортируемый ЕС газ, но такое решение не нашло единодушной поддержки стран ЕС и так и не было принято. Экономить газ было решено за счет снижения потребления электроэнергии – как минимум на 10% до 31 марта 2023 г. («Ведомости» писали об этом 15 сентября).