Мировые цены на газ в сентябре пошли вниз

Мировые цены на газ в сентябре пошли внизНо энергокризис в ЕС это преодолеть не поможет, считают эксперты
Спотовые цены на газ в Европе идут вниз с начала сентября, несмотря на приближение отопительного сезона и полную остановку поставок по «Северному потоку – 1».
По данным биржи ICE, на газовом хабе TTF в Нидерландах 19 сентября в течение дня стоимость октябрьского фьючерса снижалась до $1763 за 1000 куб. м (падение на 2,2% к предыдущей сессии). Это минимальное значение с 25 июля. С 5 сентября (предыдущий ценовой пик) газ подешевел на 30,3%, а с 26 августа – на 50%.
Аналогичная ситуация наблюдается и на азиатском рынке, где согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Platts, 18 сентября газ стоил около $1505 за 1000 куб. м (падение на 21,2% к предыдущей торговой сессии). Тем не менее, сформировавшаяся в 2022 г. европейская премия – ситуация, при которой спотовые цены на газ в Европе выше, чем в Азии, сохраняется и в середине сентября.
Евросоюз (ЕС) уже перевыполнил план по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) на 80% к 1 ноября, установленный Еврокомиссией: согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 17 сентября (последние доступные данные) европейские хранилища были заполнены на 85,6%. В них, по расчетам «Ведомостей», находилось около 92,6 млрд куб. м газа. На эту дату нетто–закачка (с учетом отбора топлива на текущие нужды) составляла около 41 млн куб. м в сутки.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. Она также допускала возможность введения ограничения цен на импортируемый ЕС газ, но такое решение не нашло единодушной поддержки стран ЕС и так и не было принято. Экономить газ было решено за счет снижения потребления электроэнергии – как минимум на 10% до 31 марта 2023 г. («Ведомости» писали об этом 15 сентября).
19 сентября эксперты компании «Яков и Партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey) писали, что ЕС не сможет сократить зависимость от российского газа в 2022-2023 гг. без массовой остановки работы предприятий промышленного сектора. По их оценкам, при сохранении текущего сниженного потребления дефицит для прохождения отопительного сезона 2022–2023 гг. составляет не менее 10 млрд куб. м «даже в случае мягкой зимы и полного расходования газа из ПХГ».
Сейчас из России в ЕС газ поступает лишь по двум маршрутам: по второй нитке газопровода «Турецкий поток» (ее мощность составляет 15,7 млрд куб. м в год) и транзитом через ГТС Украины. «Северный поток – 1» (мощностью 55 млрд куб. м в год) был полностью остановлен в конце августа, а мае «Газпром» также объявил об остановке поставок по трубопроводу «Ямал – Европа» (мощность 32,9 млрд куб. м в год).
По данным официального представителя «Газпрома», через Украину 19 сентября будет прокачано 42,4 млн куб. м газа. При этом с середины прошлой недели также наблюдается снижение объема прокачки по «Турецкому потоку». По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 18 сентября через него было прокачано около 36,1 млн куб. м. При этом в конце августа суточный объем экспорта по трубопроводу составлял около 48,3 млн куб. м. 18 сентября Россия экспортировала в ЕС по всем маршрутам около 78,5 млн куб. м газа против 421,4 млн куб. м на ту же дату годом ранее.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».
«Сейчас для цен на газ характерна крайняя волатильность, они реагируют в любую сторону практически на любое изменение ситуации [с поставками]», – отметил замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По оценке эксперта, в нынешний отопительный сезон дефицит газа в ЕС может превысить 10 млрд куб. м из-за «высокой метеозависимости европейской энергосистемы».
Снижение поставок газа в ЕС в первую очередь вызвано падением спроса в Европе, что обусловлено погодными факторами и в целом соответствует директиве ЕК, рассуждает старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин. Последняя предполагает совокупное сокращение потребления как минимум на 10% до конца отопительного сезона 2022-2023 гг., что уже нашло отражение в динамике спроса.
Эксперт также обращает внимание на то, что сентябрь «традиционно является месяцем пониженного спроса на газ, когда снижается расход электроэнергии для кондиционирования помещений, а потребности в отоплении еще нет». «По мере заполнения ПХГ снижаются не только трубопроводные поставки, но и импорт СПГ, – продолжает Блохин. – Его поставки с СПГ-терминалов могут рекордно сократиться в сентябре, составив менее 9 млрд куб. м – минимального значения с февраля 2022 г.».
Блохин подчеркивает, что уже сейчас средняя температура в сентябре в Европе «провалилась ниже средних значений за пять лет». По его мнению, если такая тенденция продолжится, отопительный сезон в ЕС может начаться раньше обычного – уже в начале октября.
Несмотря на значительные запасы газа в ПХГ, Европе не избежать дефицита электроэнергии и очередного витка роста цен, считает эксперт. По оценке Блохина, с учетом текущего сокращения экспорта российского газа и снижения объемов поставок СПГ уже в ноябре заполненность европейских газовых хранилищ может оказаться на минимальном уровне за пять лет, а к марту 2023 г. – сократиться вплоть до 20% от общей мощности ПХГ.
По его оценкам, к началу зимы спотовые цены на газ в Европе могут вновь превысить отметку $2500 за 1000 куб. м на фоне обострения конкуренции ЕС и стран региона АТР за свободные объемы газа на рынке. В этом случае, по мнению Блохина, энергобезопасность ЕС без возобновления поставок по «Северному потоку – 1» окажется под угрозой.
19 сентября Бундесбанк распространил отчет, в котором говорится, что его эксперты видят все больше признаков того, что «экономика Германии сползает в рецессию». Под этим они подразумевают «явный, широкомасштабный и продолжительный спад экономического производства». ВВП Германии, по мнению экспертов Бундесбанка, вероятно, несколько снизится в III квартале и значительно сократится в зимние месяцы. Главной причиной этого экономисты называют крайне напряженную ситуацию с энергоснабжением. Бундесбанк ожидает, что ситуация с поставками газа в ближайшие месяцы останется «крайне напряженной».
В подготовке заметки принимал участие Алексей Никольский