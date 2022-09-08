К 2030 году в мире прогнозируют рост производства СПГ на 70%Но сроки запуска проектов «Новатэка» и «Газпрома» в РФ могут сдвинуться из-за санкций
Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 г. увеличится до 638 млн т против 380 млн т по итогам 2021 г. Такие данные приводятся в обзоре от 8 сентября «ИнфоТЭК» со ссылкой на данные аналитического агентства Rystad Energy.
На долю Северной и Южной Америки, в первую очередь США, к 2030 г. придется около 30% глобального потребления газа, а на Азию – 25%. Данные международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) свидетельствуют, что в мире в 2021 г. было продано 372 млн т СПГ, из которых более 70% приходилось на Азию. Данные GIIGNL незначительно отличаются от статистики Rystad Energy из-за разницы в методиках подсчета.
В обзоре отмечается, что, несмотря на стремление многих стран снизить зависимость от углеводородов, мировой спрос на газ на горизонте ближайших 8 лет продолжит расти. С 2022 по 2030 г. он повысится на 12,5% – с 4 трлн до 4,5 трлн куб. м в год. Спрос на американском рынке будет расти гораздо медленнее, чем в Азии, указывают авторы обзора. Если потребление в США вырастет всего на 5%, то в странах Азии оно увеличится на 30% и к 2030 г. достигнет 1,16 трлн куб. м в год.
30-35% промышленного потребления газа придется на электроэнергетику, чуть менее 30% – на промышленность и около 15% – на коммунально-бытовой сектор. Европа за первое полугодие 2022 г. уже увеличила импорт СПГ вдвое к прошлогодним показателям, до 59 млн т.
Растущий спрос на СПГ, продолжают аналитики, создает необходимые стимулы для инвестирования в новые мощности по сжижению газа. Кроме того, ожидается дальнейшее совершенствование технологий, благодаря чему еще больше проектов станут технически и экономически реализуемыми. И хотя большая часть СПГ-проектов реализуется на суше, появление плавучих установок для регазификации и хранения газа (FRSU) и плавучих СПГ-заводов (FLNG) дает мощный толчок развитию офшорных проектов.
В России на стадии активной реализации сейчас находится крупнотоннажный СПГ-проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» проектной мощностью 19,8 млн т в год. Пока компания не переносила сроки сдачи каждой из трех очередей. Председатель правления, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон на ВЭФ-2022 7 сентября уточнял, что первая нитка СПГ-проекта будет запущена в декабре 2023 г., запуск второй ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г.
Но аналитики считают маловероятным, что в текущих условиях санкционного давления после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и ограничений на поставку оборудования для сжижения газа в Россию проект удастся реализовать по плану. Риск сдвигов по срокам они связывают в первую очередь с уходом подрядчика «Арктик СПГ – 2» – немецкой компании Linde.
А перспективы проекта «Балтийского СПГ» мощностью 13 млн т в год, реализуемого «Газпромом» и «Русгаздобычей» на базе паритетного СП «Русхимальянс», еще «более туманны», говорится в обзоре. Проект, ориентированный на европейский рынок, столкнется с проблемами из-за курса ЕС по отказу от российских энергоресурсов, поэтому плановый его запуск в 2025 г. будет, по мнению экспертов, отложен «до конца десятилетия».
«Ведомости» направили запрос в «Газпром», «Русгаздобычу» и «Русхимальянс».
В России сейчас работают два крупных СПГ-завода: «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка». Согласно данным GIIGNL, Россия в 2021 г. экспортировала 29,6 млн т СПГ, заняв 4-е место после Австралии (78,5 млн т), Катара (77 млн т) и США (67 млн т). В целом на долю РФ в 2021 г. приходилось немногим менее 8% от глобального экспорта сжиженного газа.
Основными покупателями газа с «Ямал СПГ», по данным GIIGNL, в 2021 г. стали французская TotalEnergies (4 млн т), китайская CNPC (3 млн т) и бывшая трейдинговая структура «Газпрома» GM&T (2,9 млн т; летом 2022 г. вышла из состава «Газпрома» и перешла под управление правительства Германии). Также по 2,5 млн т ежегодно покупают сам «Новатэк» и испанская Naturgy Energy Group. В 2021 г. были законтрактованы все объемы СПГ с «Арктик СПГ - 2», при этом большую их часть – 11,2 млн т в год – забрал сам «Новатэк», следует из отчета компании.
На «Сахалине-2» в 2021 г., по данным GIIGNL, было законтрактовано 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м) СПГ, из которых около 5 млн т (6,9 млрд куб. м, или около 60%) приобретено японскими компаниями.
По мнению замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, почти двукратное увеличение глобального производства СПГ к 2030 г. маловероятно. Пока нет запланированных к реализации проектов, которые обеспечили бы такой резкий рост, поясняет он.
Эксперт отмечает, что прогноз «ИнфоТЭК» про росту спроса на СПГ в ЕС, скорее всего, основан на показателях прошлого года и первой половины 2022 г. Но за 8 месяцев 2022 г. Великобритания и страны ЕС снизили потребление газа почти на 10%, поэтому повторения прошлогоднего результата по импорту СПГ «ожидать не стоит», полагает он.
Фролов добавляет, что ЕС не стремится заключать долгосрочные контракты, поэтому поставки сжиженного газа в Европу возможны только при высоких ценах на газ на этом рынке, когда он становится для поставщиков выгоднее, чем рынок АТР.
В 2021 г. начался резкий рост мировых цен на газ. В Европе осенью спотовые цены достигали отметки в $2000 за 1000 куб. м, однако оставались ниже, чем в Азии. С начала 2022 г. европейская «премия» к цене газа (превышение цен в Европе над котировками в АТР) стала частым явлением.
А после начала СВО на Украине и снижения поставок газа из России спотовые цены на топливо в ЕС достигали $3900 за 1000 куб. м, но летом стабилизировались в районе $2000. По оценкам «Ведомостей» на основании данных TTF и индекса Platts, в начале сентября европейская «премия» составляет порядка $450-500 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, 8 сентября на наиболее ликвидном европейском хабе TTF октябрьский фьючерс стоил $2123 за 1000 куб. м.
В США цены на газ значительно ниже. Как сообщала Financial Times 8 сентября со ссылкой на данные управления энергетической информации США, до конца года на американском рынке оптовые цены на газ будут держаться на уровне $9 за млн BTU (британских тепловых единиц). По расчетам «Ведомостей», это $321 за 1000 куб. м. По мнению издания, это может привести к наращиванию экспорта СПГ в ЕС и дефициту газа на внутреннем рынке США.
«ЕС вступает в стадию затяжного экономического кризиса, поэтому падение спроса на газ, скорее всего, будет продолжаться», – констатирует Фролов. Он добавляет, что рост спроса на газ в Американском регионе может привести к тому, что проекты в США могут быть переориентированы на внутренний рынок.
Фролов согласен с выводами «ИнфоТЭК» о том, что сроки запуска российских СПГ-проектов могут быть сдвинуты. «На проекте в Усть-Луге («Балтийский СПГ») придется менять технологическую базу, так как Linde уходит с российского рынка. Перенос запуска «Арктик СПГ - 2» также возможен», – отмечает он, добавляя, что значительного сдвига сроков при этом ожидать не стоит.
Наиболее вероятным сейчас можно считать ввод в эксплуатацию проектов, разрабатываемых «Новатэком» на Ямале и Гыдане, добавляет старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. По информации компании, вероятно, что к 2027 г. со строящегося проекта «Арктик СПГ – 2» будет поставляться около 20 млн т СПГ в год. Блохин отметил, что «Ямал СПГ» уже сейчас работает с превышением проектной мощности практически на 15%. В 2021 г. на этом заводе было произведено 19,6 млн т.
По оценке эксперта, к 2027 г. только один «Новатэк» будет производить более 40 млн т СПГ в год, а с учетом оптимизации производства на обновленном проекте «Сахалин-2» во второй половине десятилетия в России за счет текущих проектов будет производиться более 55 млн т в год.
Блохин отмечает, что глобальный рынок СПГ ждут глобальные изменения, предполагающие масштабную перестройку и трансформацию. Это связано с тем, что впервые за всю историю наблюдений Европа «перехватила пальму первенства» у стран АТР в вопросах ценообразования и конкуренции за свободные партии СПГ на спотовом рынке», пояснил он. Кроме того, по его мнению, последние события могут подтолкнуть покупателей и поставщиков к возврату к нефтяной привязке цен в новых долгосрочных СПГ-контрактах и отвязке их от спотовых котировок на газ.