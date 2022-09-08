К 2030 году в мире прогнозируют рост производства СПГ на 70%

В обзоре отмечается, что, несмотря на стремление многих стран снизить зависимость от углеводородов, мировой спрос на газ на горизонте ближайших 8 лет продолжит расти. С 2022 по 2030 г. он повысится на 12,5% – с 4 трлн до 4,5 трлн куб. м в год. Спрос на американском рынке будет расти гораздо медленнее, чем в Азии, указывают авторы обзора. Если потребление в США вырастет всего на 5%, то в странах Азии оно увеличится на 30% и к 2030 г. достигнет 1,16 трлн куб. м в год.