«Новатэк» отложил проект по производству аммиака и водорода «Обский ГХК»

Говоря о других ямальских проектах компании, Михельсон сказал на ВЭФ-2022, что первая очередь завода «Арктик СПГ 2» будет запущена в декабре 2023 г., запуск второй очереди ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г. То есть компания с весны 2022 г. не меняла сроки реализации проекта. По словам Михельсона, «Новатэк» уже получил основное оборудование для всех трех очередей завода, кроме газовых турбин. «Коммерсантъ» в середине июня сообщал, что американская Baker Hughes отказалась от поставок турбин для проекта – как для сжижения газа, так и для электроснабжения.