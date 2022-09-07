«Новатэк» отложил проект по производству аммиака и водорода «Обский ГХК»Из-за санкций могут появиться проблемы у других проектов «Новатэка» на Ямале
«Новатэк» приостановил рассмотрение проекта Обского газохимического комплекса («Обского ГХК»), заявил 7 сентября председатель правления, совладелец компании Леонид Михельсон на ВЭФ-2022. Инвестиционное решение ожидается в середине 2023 г., добавил Михельсон.
«Мы практически прошли стадию pre-FEED (предпроектные работы. – “Ведомости”). Нам он понятен, но в связи с санкциями мы его пока взвесили, не принимаем решение», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
«Обский ГХК» – проект «Новатэка» по производству из природного газа 2,2 млн т аммиака и 130 000 т водорода в год. В проект вошли Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, затем к ним добавились Нейтинское и Арктическое месторождения. Запуск первой линии завода был запланирован на 2026 г., второй линии – на 2027 г. Сейчас на проекте ведутся проектные изыскания, а окончательное инвестиционное решение планировалось принять в 2022 г. В едином комплексе с «Обским ГХК» планировалось строить завод по сжижению газа «Обский СПГ».
На «Обском СПГ» изначально закладывалось создание трех технологических линий мощностью 1,6 млн т СПГ каждая на базе собственной технологии сжижения «Новатэка», получившей название «Арктический каскад». В мае 2019 г. гендиректор предприятия Владимир Хуртин заявлял, что «Новатэк» рассчитывает начать производство СПГ на первой линии завода в IV квартале 2022 г. Вторую и третью очередь предполагалось запустить во II и III кварталах 2023 г. соответственно.
В феврале 2022 г. стало известно, что проект может быть реализован по технологии «Арктик СПГ 2» (второй СПГ-проект «Новатэка» после «Ямал СПГ») после проблем с оборудованием на четвертой линии «Ямал СПГ», которая также была создана по технологии «Арктический каскад». Но в июне Михельсон сообщил, что компания решила все же начать проектные работы по двум линиям «Обского СПГ» мощностью 2,5 млн т СПГ в год по технологии «Арктический каскад».
Говоря о других ямальских проектах компании, Михельсон сказал на ВЭФ-2022, что первая очередь завода «Арктик СПГ 2» будет запущена в декабре 2023 г., запуск второй очереди ожидается в 2024 г., третьей – в 2026 г. То есть компания с весны 2022 г. не меняла сроки реализации проекта. По словам Михельсона, «Новатэк» уже получил основное оборудование для всех трех очередей завода, кроме газовых турбин. «Коммерсантъ» в середине июня сообщал, что американская Baker Hughes отказалась от поставок турбин для проекта – как для сжижения газа, так и для электроснабжения.
Михельсон добавил, что до конца 2024 г. проекту нужно будет 6-7 танкеров-газовозов. Глава «Новатэка» уточнил, что EPC-подрядчиком «Арктик СПГ 2» станет российский НИПИГаз, а английская Technip Energies выходит из проекта (о трудностях компании из-за санкций в апреле говорил гендиректор Technip Energies Арно Питон). На сайте НИПИГаза говорится, что компания исполняла роль EPC-подрядчика в составе совместного предприятия с TechnipFMC и Saipem.
Также Михельсон добавил, что французская TotalEnergies решила остаться в проектах «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ».
Глава «Новатэка» сообщил, что сжиженный газ с завода «Ямал СПГ», который ранее поставлялся принадлежащей «Газпрому» GM&T Singapore, теперь продается самому «Новатэку» и на спотовом рынке.
GM&T Singapore была СПГ-трейдером немецкой «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania. В апреле этого года власти ФРГ передали холдинг под управление Федерального сетевого агентства страны. В ответ правительство России ввело блокирующие санкции в отношении структур немецкого холдинга, в том числе в отношении GM&T. А в конце августа истекло разрешение РФ на продолжение отгрузок GM&T Singapore, и его не продлили.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в нынешних условиях проект «Обского ГХК» технически сложно реализовать, так как поставки оборудования для него из-за границы попали под санкции (ЕС запретил поставлять в Россию оборудование для сжижения газа. – «Ведомости»). По мнению аналитика, «Новатэк» может вернуться к идее ГХК-проекта, если будут ослаблены санкции, но может создать его на базе более крупных месторождений. Аналитик «Финама» Алексей Калачев также считает, что в условиях роста спроса на СПГ и аммиак «Новатэк» вряд ли окончательно откажется от реализации «Обского ГХК» и «Обского СПГ», но может «заморозить их до лучших времен».
Проект «Обского СПГ» Юшков считает «более реализуемым», чем ГХК. Аналитик отметил, что «Новатэк» сможет хорошо заработать на таком проекте, если сможет запустить его через 3-4 года и попасть в «окно возможностей» из-за сохраняющегося дефицита СПГ на мировом рынке. «Новатэк» просто возвращается к более реальной идее в виде СПГ», – резюмировал аналитик.
Эксперты также обращают внимание на то, что из-за западных санкций у ямальских проектов «Новатэка» могут появиться проблемы с ремонтом и заменой оборудования. Но они не видят проблем с рынками сбыта российского СПГ. Юшков заявил, что «Ямал СПГ» сейчас успешно поставляет продукцию в Европу и является одним из крупнейших поставщиков в Испанию. Калачев добавил, что «Ямал СПГ» изначально был ориентирован на рынки Юго-Восточной Азии. Доля Азии в продажах компании, по его словам, будет расти по мере развития инфраструктуры Севморпути.
По данным международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), по итогам 2021 г. РФ экспортировала 29,6 млн т СПГ, заняв 4-е место после Австралии (78,5 млн т), Катара (77 млн т) и США (67 млн т). На долю Россию в 2021 г. приходилось немногим менее 8% от глобального экспорта СПГ.
Сейчас в РФ действуют два крупных СПГ-проекта: «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка».
Основными покупателями газа с «Ямал СПГ», по данным GIIGNL, в 2021 г. стали французская TotalEnergies (4 млн т), китайская CNPC (3 млн т) и GM&T (2,9 млн т). Также по 2,5 млн т ежегодно покупают сам «Новатэк» и испанская Naturgy Energy Group. В 2021 г. были законтрактованы все объемы СПГ с «Арктик СПГ 2», при этом большую их часть – 11,2 млн т в год – забрал сам «Новатэк», следует из отчета.
Данных по «Обскому СПГ» в отчете GIIGNL нет. По мнению замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, это означает, что в рамках проекта нет заключенных долгосрочных контрактов. По его словам, перенос «Обского СПГ» не окажется серьезной проблемой для глобального рынка из-за сравнительно небольших объемов. «Кроме того, в 2022 г. на глобальном рынке произошло общее снижение спроса на газ, что смягчает общий дефицит предложения», – отметил Фролов.
При этом аналитик подчеркнул, что перенос обских проектов никак не отразится на уже действующем «Ямал СПГ», около 22 млрд куб. м СПГ в год (15,9 млн т) с которого поступает на дефицитный европейский рынок.