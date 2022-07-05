«Газпром» предложил обложить пошлиной поставляемый в Европу СПГ

Газ за рубли, напомнил Полоус, продают в соответствии с подписанным в конце марта указом президента Владимира Путина № 172. Эта мера была введена в отношении потребителей из недружественных стран, присоединившихся к антироссийским санкциям в ответ на СВО на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и поступают в «Газпром» уже в нацвалюте.