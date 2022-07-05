«Газпром» предложил обложить пошлиной поставляемый в Европу СПГ

«Газпром» предложил обложить пошлиной поставляемый в Европу СПГНо сейчас это лишь создаст ненужные препятствия для российского экспорта, полагают эксперты
«Газпром» предложил разработать механизм координации экспорта российского трубопроводного и сжиженного природного (СПГ) газа. О необходимости такого механизма заявил на круглом столе в Госдуме 4 июля замначальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус. Он отметил, что сейчас, когда поставки российского газа по трубе (т. е. «Газпрома». – «Ведомости») переведены на расчеты в рублях, реализация инициативы «приобретает все более важное, стратегическое значение для страны».
Газ за рубли, напомнил Полоус, продают в соответствии с подписанным в конце марта указом президента Владимира Путина № 172. Эта мера была введена в отношении потребителей из недружественных стран, присоединившихся к антироссийским санкциям в ответ на СВО на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и поступают в «Газпром» уже в нацвалюте.