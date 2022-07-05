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«Газпром» предложил обложить пошлиной поставляемый в Европу СПГ

Но сейчас это лишь создаст ненужные препятствия для российского экспорта, полагают эксперты
Николай Николаев Александр Волобуев
В России сегодня всего два действующих крупнотоннажных проекта сжижения газа – «Ямал СПГ» «Новатэка» (произвел 19,6 млн т в 2021 г.) и «Сахалин-2» мощностью 10,2 млн т (реализуется «Газпромом» с участием иностранных партнеров в рамках соглашения о разделе продукции – СРП) / Владимир Песня / РИА Новости

«Газпром» предложил разработать механизм координации экспорта российского трубопроводного и сжиженного природного (СПГ) газа. О необходимости такого механизма заявил на круглом столе в Госдуме 4 июля замначальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус. Он отметил, что сейчас, когда поставки российского газа по трубе (т. е. «Газпрома». – «Ведомости») переведены на расчеты в рублях, реализация инициативы «приобретает все более важное, стратегическое значение для страны».

Газ за рубли, напомнил Полоус, продают в соответствии с подписанным в конце марта указом президента Владимира Путина № 172. Эта мера была введена в отношении потребителей из недружественных стран, присоединившихся к антироссийским санкциям в ответ на СВО на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и поступают в «Газпром» уже в нацвалюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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