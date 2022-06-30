Акции «Газпрома» рухнули на 30% из-за отказа от выплат дивидендов

Акции «Газпрома» рухнули на 30% из-за отказа от выплат дивидендовЭто привело к падению индексов Moex и РТС
Акционеры «Газпрома» на заочном годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщила компания. Зампредседателя правления газовой монополии Фамил Садыгов заявил, что в «текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно».
«Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», – прокомментировал он.
При этом в конце мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные по размерам дивиденды за 2021 г. – 52,53 руб. на акцию, а общая сумма должна была составить 1,243 трлн руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли компании за 2021 г. по МСФО.
На фоне решения не выплачивать дивиденды упали акции «Газпрома»: утром 30 июня на Московской бирже падение достигло 32% – до 202 руб. за акцию. Позднее котировки несколько скорректировалась: на 11.40 мск они стоили 211 руб. за акцию.
Стремительное падение акций «Газпрома» привело также к снижению индексов Мосбиржи (-5,6%) и РТС (-5,2%).
В мае–июне «Газпром» существенно сократил объем экспорта газа в Европу, на 30 июня он упал, по оценкам «Ведомостей», более чем в два раза относительно аналогичного периода 2022 г. – до примерно 150 млн куб. м в сутки. Из–за контрсанкций не осуществляется экспорт по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, на 20 июня Украина согласовала 42,2 млн куб. м от предусмотренных контрактом 109 млн куб. м. Кроме того, в июне на 40% сократился экспорт газа по «Северному потоку–1» (мощность – 55 млрд куб. м в год).
Как писали «Ведомости», на фоне рекордных цен на российский газ Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый «Газпромом» газ. Сумма дополнительных изъятий в 2022 г. может составить 416 млрд руб.
Согласно данным «Газпрома», государству в лице «Росимущества» напрямую принадлежит 38,37% акций, а также еще 10,97% и 0,89% через «Роснефтегаз» и Росгазификацию соответственно. Таким образом, итоговый доход бюджета от НДПИ будет меньше, чем мог бы быть за счет выплат по дивидендам.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» полагает, что отказ «Газпрома» от дивидендов за 2021 г. не только лишает инвесторов возможности претендовать на выплаты за прошлый год, но и создает риски для выплат в будущем. «Это сильный негативный фактор для акций. В условиях отсутствия выплат инвесторы могут потерять интерес к бумаге. Несмотря на то что в 2022 г. ожидается рекордная прибыль, значительная ее часть может пойти на инвестпрограмму, отдача от которой может пойти исключительно на покрытие убытков от сокращения экспорта на европейском направлении», – уточняет эксперт.
Галактионов также указывает на высокую вероятность повышения налоговой нагрузки, которая будет оказывать давление на чистую прибыль.
«Говорить о новых справедливых ценовых уровнях пока рано. Можно лишь отметить, что до перехода на новую дивидендную политику в 2019 г. акции Газпрома на протяжении 7 лет торговались в диапазоне 110–170 руб. Возвращение к этим уровням не ожидается, но и 300 руб. за акцию мы можем не увидеть еще долгое время», – рассуждает эксперт.
Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечает, что решение «Газпрома» может неприятно сказаться на инвестиционном климате.
«С другой стороны, выплата примерно 500 млрд руб. дивидендов владельцам в условиях неопределенности с европейским рынком и высоких социальных обязательств компании, вероятно, была признана правительством чрезмерным расточительством, – говорит он. – Это негативно скажется на доверии к рынку акций компании и к фондовому рынку в целом, но государство расставило приоритеты в условиях форс–мажорных обстоятельств».
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минэкономразвития и Росимущество.