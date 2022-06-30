Акции «Газпрома» рухнули на 30% из-за отказа от выплат дивидендов

В мае–июне «Газпром» существенно сократил объем экспорта газа в Европу, на 30 июня он упал, по оценкам «Ведомостей», более чем в два раза относительно аналогичного периода 2022 г. – до примерно 150 млн куб. м в сутки. Из–за контрсанкций не осуществляется экспорт по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, на 20 июня Украина согласовала 42,2 млн куб. м от предусмотренных контрактом 109 млн куб. м. Кроме того, в июне на 40% сократился экспорт газа по «Северному потоку–1» (мощность – 55 млрд куб. м в год).