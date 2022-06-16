«Газпром» уведомил европейцев о сокращении поставок газа

«Газпром» уведомил европейцев о сокращении поставок газаПредупреждения получили итальянская Eni и австрийская OMV
Газпром» уведомил австрийскую энергокомпанию OMV о снижении объемов поставки газа, сообщил «Ведомостям» 15 июня представитель OMV. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — подчеркнул он. Собеседник не уточнил, насколько именно уменьшаются поставки.
Ранее в среду итальянская энергокомпания Eni также сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о снижении поставок газа на 15 июня. «Поставки сокращены примерно на 15%», – сообщил представитель Eni (цитата по «РИА Новости»). Причины снижения не уточнялись.
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