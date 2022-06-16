«Газпром» уведомил европейцев о сокращении поставок газа

Ранее в среду итальянская энергокомпания Eni также сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о снижении поставок газа на 15 июня. «Поставки сокращены примерно на 15%», – сообщил представитель Eni (цитата по «РИА Новости»). Причины снижения не уточнялись.