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«Газпром» уведомил европейцев о сокращении поставок газа

Предупреждения получили итальянская Eni и австрийская OMV
Матвей Катков
Прокачку газа по трубопроводу обеспечивала компрессорная станция «Портовая» (на фото) / «Газпром»

Газпром» уведомил австрийскую энергокомпанию OMV о снижении объемов поставки газа, сообщил «Ведомостям» 15 июня представитель OMV. «Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — подчеркнул он. Собеседник не уточнил, насколько именно уменьшаются поставки.

Ранее в среду итальянская энергокомпания Eni также сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о снижении поставок газа на 15 июня. «Поставки сокращены примерно на 15%», – сообщил представитель Eni (цитата по «РИА Новости»). Причины снижения не уточнялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных