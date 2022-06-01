Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье рухнули почти на треть

В ЕС трубопроводный газ из РФ поступает по «Северному потоку» (мощностью 55 млрд куб. м в год), газопроводу Ямал – Европа (33 млрд куб. м в год), через газотранспортную систему (ГТС) Украины (по долгосрочному контракту Россия в 2022 г. должна поставить по этому маршруту не менее 40 млрд куб. м), а также транзитом через Турцию по «Турецкому потоку» (часть газа для Турции идет также по газопроводу «Голубой поток»). В 2021 г. «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа, добыча составила 514,8 млрд куб. м. В ЕС, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом году Россия поставила около 155 млрд куб. м газа, из них 140 млрд куб. м – по трубе и 15 млрд куб. м – в виде СПГ.