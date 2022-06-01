Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье рухнули почти на треть

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье рухнули почти на третьПо итогам года добыча газа может упасть на 30 млрд куб. м
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2022 г. снизился на 27,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 61 млрд куб. м газа, сообщила компания 1 июня. В результате в январе – мае она сократила добычу до 211,4 млрд куб. м, что на 4,8% (или на 10,6 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 г. В релизе подчеркивается, что поставки газа «осуществляются согласно подтвержденным заявкам» потребителей.
Объемы добычи поддерживал существенный рост потребления – на 17,7% – внутри России. «Газпром» также сообщил, что за 5 месяцев вырос экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Абсолютные цифры поставок в компании «Ведомостям» не уточнили.
В ЕС трубопроводный газ из РФ поступает по «Северному потоку» (мощностью 55 млрд куб. м в год), газопроводу Ямал – Европа (33 млрд куб. м в год), через газотранспортную систему (ГТС) Украины (по долгосрочному контракту Россия в 2022 г. должна поставить по этому маршруту не менее 40 млрд куб. м), а также транзитом через Турцию по «Турецкому потоку» (часть газа для Турции идет также по газопроводу «Голубой поток»). В 2021 г. «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа, добыча составила 514,8 млрд куб. м. В ЕС, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом году Россия поставила около 155 млрд куб. м газа, из них 140 млрд куб. м – по трубе и 15 млрд куб. м – в виде СПГ.
Снижение экспорта наблюдалось с начала текущего года. Уже в январе «Газпром» прокачал в ЕС через Украину лишь 1,6 млрд куб. м, или около 53,7 млн куб. м в сутки (при предусмотренном контрактом среднесуточном объеме 109 млн куб. м). Тогда эксперты объясняли падение прокачки сокращением заявок от покупателей («Ведомости» писали об этом 16 февраля).
В январе – апреле на фоне СВО на Украине экспорт газа «Газпромом» в дальнее зарубежье снизился на 26,9% к тому же периоду 2021 г., до 50,1 млрд куб. м. В ЕС за этот период было поставлено лишь 35,2 млрд куб. м – на 32,5% меньше, чем в январе – апреле 2021 г.
После усиления санкционного давления на РФ с 1 апреля 2022 г. по указу президента России платежи за экспортные поставки газа в недружественные страны, поддержавшие санкции, были переведены в рубли. Отсутствие оплаты в рублях становится основанием для «Газпрома» прекратить поставку газа. По этой причине «Газпром» с конца апреля не поставляет газ в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды.
А с 11 мая Украина отклоняет все заявки российской компании на транзит энергоресурса через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» (этот маршрут идет через Донбасс), транзит осуществляется лишь через ГИС «Суджа». В мае было одобрено заявок через «Сохрановку» на транзит около 1 млрд куб. м, следует из сообщений «Газпрома».
В Альфа-банке ожидают, что по итогам года поставки газа в дальнее зарубежье составят немногим более 136 млрд куб. м, говорит старший аналитик банка Никита Блохин. По его словам, май является переходным месяцем, когда из-за погодного фактора газ уже не тратится на отопление, но и на кондиционирование еще не расходуется. Это в совокупности с высокими темпами заполнения ПХГ (по данным Gas infrastructure Europe, 30 мая они были заполнены на 47%, в них находилось 50,3 млрд куб. м) приводит к сильному падению спроса на газ на европейском рынке.
«Но уже в июне на фоне необходимости расходовать энергоресурсы на кондиционирование спрос на газ может восстановиться. Поэтому пересматривать итоговые прогнозы пока преждевременно», – подчеркнул эксперт.
Блохин добавил, что в случае сдержанного роста спроса на внутрироссийском рынке добыча газа «Газпромом» в 2022 г. может упасть на 6,7% до 480 млрд куб. м. По данным самой компании, в прошлом году было добыто 514,8 млрд куб. м.
В мае экспорт трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья составил 10,9 млрд куб. м, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
Он также считает, что текущее падение носит сезонный характер, а в летние месяцы экспорт в дальнее зарубежье будет сохраняться на уровне 11 млрд куб. м в месяц. Танурков также отметил, что в консервативном сценарии, при котором поставки на уровне 11 млрд куб. м в месяц сохранятся до конца года, экспорт в дальнее зарубежье составит около 138 млрд куб. м. «В этом случае можно ожидать падения добычи на 30 млрд куб. м», – подчеркнул он.
По мнению старшего аналитика BCS Global Markets Рональда Смита, если до конца года погода будет такой же, как и в 2021 г., то общий объем экспорта будет лишь немногим ниже, чем в прошлом году.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не считает текущее снижение экспорта критичным для компании. «Такое снижение спроса можно сравнительно легко отрегулировать в рамках обычной операционной деятельности. Кроме того, снижение объемов сопровождается гораздо более резким увеличением экспортной выручки. С коммерческой точки зрения такая ситуация, может быть, даже выгодна «Газпрому», так как операционные расходы снижаются, а прибыль растет», – заключил он.
По данным биржи ICE, 1 июня на голландском хабе TTF газ стоил около $990 за 1000 куб. м.