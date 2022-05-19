Минэкономики спрогнозировало обвал экспортных цен на нефть и газ к 2025 году

Средняя экспортная цена российского газа может снизиться до $311 за 1000 куб. м к концу 2025 г. против $877 на январь 2022 г. Такие оценки приводит Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе социально-экономического развития до 2025 г. (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердил федеральный чиновник).