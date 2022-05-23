Польша досрочно отказалась от российского газа

Польша досрочно отказалась от российского газаЭто беспрецедентный случай в международной практике «Газпрома»
Власти Польши приняли решение досрочно разорвать контракт на поставку в страну российского трубопроводного газа, который мог бы продолжать действовать до конца 2022 г. Об этом 23 мая сообщил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире «Польского радио».
«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – сказал он (цитата по ТАСС). Наимский добавил, что польский участок газопровода Ямал – Европа будет использоваться для транзита газа по польской территории, а также для поставок газа из Германии в Польшу.
Экспорт газа в Польшу «Газпром» ведет по так называемому ямальскому контракту, заключенному в 1993 г. В последний раз он был продлен до конца 2022 г. в 2010 г. По его условиям «Газпром» через газопровод Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год) может поставлять в Польшу ежегодно до 9,8 млрд куб. м газа, из которых не менее 8,7 млрд куб. м польская нефтегазовая госкомпания PGNiG обязана выкупать по условию «бери или плати». В 2019 г. PGNiG уведомила «Газпром», что не станет продлевать ямальский контракт, о чем позднее неоднократно напоминала. Варшава также подчеркивала, что рассчитывает заменить российский газ поставками из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe проектной мощностью около 10 млрд куб. м, запуск которого запланирован на 1 октября 2022 г.
Согласно оценкам АКРА, Польша ежегодно потребляет около 19 млрд куб. м газа, из которых собственная добыча покрывает около 5 млрд куб. м. Из-за отказа PGNiG оплачивать поставки российского газа по новой схеме в рублях «Газпром» с 27 апреля 2022 г. уже прекратил поставки для Польши («Ведомости» писали об этом 26 апреля). Также в конце апреля Польша внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для него возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам владеющей польским участком Ямал – Европы компании Europol Gaz (48% принадлежит «Газпрому»), а также получать от нее дивиденды.
Москва в качестве контрсанкций внесла Europol Gaz в российский санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В итоге «Газпром» 11 мая потерял возможность использовать Ямал – Европу для экспорта газа.
До мая 2020 г. помимо ямальского контракта действовал и долгосрочный контракт на транзит газа «Газпрома» через территорию Польши. Но по инициативе польской стороны он продлен не был, и транзит стал осуществляться через механизм аукционов при наличии заявок от европейских потребителей. В 2021 г. из-за отсутствия заявок на фоне рекордно высоких спотовых цен на газ в ЕС Ямал – Европа часто работал в реверсном режиме, при котором прокачка газа осуществлялась из Германии в Польшу.
Помимо отсутствия прокачки через Ямал – Европу у РФ возникли сложности с прокачкой через газотранспортную систему (ГТС) Украины. С 11 мая «Оператор ГТС Украины» ежедневно отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», осуществляя прокачку только через ГИС «Суджа». По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, 23 мая транзит составил 43 млн куб. м (контракт предусматривает прокачку до 109 млн куб. м газа в сутки). При этом в начале мая загрузка газопровода Ямал – Европа составляла под 100 млн куб. м в сутки.
По оценкам Международного энергетического агентства, в 2021 г. «Газпром» поставил в ЕС около 140 млн куб. м газа, что составляло около 45% от совокупного газового импорта Евросоюза. За четыре месяца текущего года объемы поставок газа в ЕС упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. («Ведомости» писали об этом 3 мая).
Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова отмечает, что физические поставки российского трубопроводного газа в Польшу уже не ведутся и прекратились сразу после отказа Варшавы оплачивать энергоресурс в рублях. Но само заявление польской стороны о преждевременном разрыве контракта она называет «беспрецедентным шагом», с чем ранее «Газпром» никогда не сталкивался. По мнению эксперта, Варшава, вероятно, не собирается оспаривать перевод оплаты за газ в рубли в судах. «Возможно, Польша поняла, что предложенная РФ схема не является нарушением договора, поэтому оспорить ее в суде не удастся. Не исключено также, что PGNiG опасается обращения «Газпрома» в суд с требованием компенсации за недопоставленный газ, так как в договоре зафиксировано условие «бери или плати», – добавила она.
При этом Белова подчеркнула, что на транзит российского газа через Польшу разрыв ямальского контракта сам по себе никак не влияет, поскольку прокачка с начала мая и так не осуществлялась.
Физический транзит российского газа через Польшу снижался и фактически сошел на нет осенью 2021 г., когда «Газпром» впервые отказался от бронирования транспортных мощностей польского участка газопровода Ямал – Европа, обратил внимание старший аналитик Альфа–банка Никита Блохин.
Выход Польши из ямальского контракта сам по себе не предполагает прекращения транзита газа через Польшу, однако он ознаменовал разрыв многолетних отношений России и Польши в газовой сфере, отметил он.
При этом Блохин говорит, что на фоне сокращения поставок через Украину наблюдается общее снижение поставок российского трубопроводного газа в Европу. По мнению аналитика, это может объясняться ростом выработки ВИЭ (возобновляемые источники энергии), что, в свою очередь, влечет за собой снижение заявок со стороны европейских потребителей. Так, в частности, увеличение ветряной генерации в Италии способствует снижению доли газа в энергобалансе страны, что находит прямое отражение в объеме поставок по украинскому маршруту, отмечает эксперт.
Особое влияние на динамику спроса на российский газ также оказывает изменение ценовой конъюнктуры европейского рынка, что приводит к замещению трубопроводного газа свободными объемами СПГ. Блохин напомнил, что спотовые котировки на хабе TTF в мае опускались ниже психологической отметки в $1000, в то время как апрельские цены с поставкой на месяц вперед, заложенные в контрактные цены «Газпрома», торговались выше $1175 за 1000 куб. м. «В совокупности эти факторы могли привести к выпадению объемов экспорта «Газпрома» в этом месяце», – предполагает Блохин.
Несмотря на сдержанную динамику поставок за первые пять месяцев 2022 г., в Альфа-банке не ожидают, что экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья по итогу года упадет существенно ниже 150 млрд куб. м. «Тем не менее дальнейшее снижение загрузки экспортных мощностей (в частности, сохранение низкой прокачки в направлении ГИС «Суджа» на Украине) создает дополнительные риски для нашего прогноза», – заключает эксперт.