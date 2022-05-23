Польша досрочно отказалась от российского газа

Экспорт газа в Польшу «Газпром» ведет по так называемому ямальскому контракту, заключенному в 1993 г. В последний раз он был продлен до конца 2022 г. в 2010 г. По его условиям «Газпром» через газопровод Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год) может поставлять в Польшу ежегодно до 9,8 млрд куб. м газа, из которых не менее 8,7 млрд куб. м польская нефтегазовая госкомпания PGNiG обязана выкупать по условию «бери или плати». В 2019 г. PGNiG уведомила «Газпром», что не станет продлевать ямальский контракт, о чем позднее неоднократно напоминала. Варшава также подчеркивала, что рассчитывает заменить российский газ поставками из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe проектной мощностью около 10 млрд куб. м, запуск которого запланирован на 1 октября 2022 г.