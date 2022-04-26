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Экономика

PGNiG сообщила о приостановке поставок российского газа в Польшу с 27 апреля

Ведомости

Польская энергетическая компания PGNiG получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок российского газа в страну с 27 апреля, говорится на сайте компании.

«26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля», — сообщили в PGNiG. Поставки польским потребителям осуществляются в соответствии со спросом, компания контролирует ситуацию и готовится к различным вариантам.

Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях. Затем портал Onet сообщил со ссылкой на источники в правительстве Польши и компании PGNiG, что «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу. В «Газпроме» не подтвердили эту информацию и напомнили, что 26 апреля власти страны должны оплатить поставки топлива в рублях. 

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».

Ранее по теме: «Газпром» не подтвердил прекращение поставок газа в Польшу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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