PGNiG сообщила о приостановке поставок российского газа в Польшу с 27 апреля

Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях. Затем портал Onet сообщил со ссылкой на источники в правительстве Польши и компании PGNiG, что «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу. В «Газпроме» не подтвердили эту информацию и напомнили, что 26 апреля власти страны должны оплатить поставки топлива в рублях.