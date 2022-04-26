PGNiG сообщила о приостановке поставок российского газа в Польшу с 27 апреля
Польская энергетическая компания PGNiG получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок российского газа в страну с 27 апреля, говорится на сайте компании.
«26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля», — сообщили в PGNiG. Поставки польским потребителям осуществляются в соответствии со спросом, компания контролирует ситуацию и готовится к различным вариантам.
Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях. Затем портал Onet сообщил со ссылкой на источники в правительстве Польши и компании PGNiG, что «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу. В «Газпроме» не подтвердили эту информацию и напомнили, что 26 апреля власти страны должны оплатить поставки топлива в рублях.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».