Onet сообщил о прекращении поставок российского газа в Польшу
Россия прекратила поставки газа в Польшу после того, как 21 апреля истек срок оплаты поставок в рублях, сообщил портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны и в компании PGNiG. Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях.
Ранее в PGNiG сообщили, что рассматривают различные сценарии поставок газа. Благодаря реализации правительственной стратегии по диверсификации источников поставок топлива PGNiG готова получать газ из различных стран, отметили в пресс-службе.
Наимский уточнил, что в октябре этого года будет введен в эксплуатацию газопровод, который соединит Польшу и Норвегию. Его мощность составит 10 млрд куб. м.
22 апреля агентство Reuters сообщило, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС – соответствующее письмо с разъяснениями было передано странам-членам от Европейской комиссии. Компании смогут открыть счета в российском банке, вносить на нее иностранную валюту, а затем конвертировать ее в рубли – таким образом средства не будут заблокированы.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».