Onet сообщил о прекращении поставок российского газа в Польшу

Россия прекратила поставки газа в Польшу после того, как 21 апреля истек срок оплаты поставок в рублях, сообщил портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны и в компании PGNiG. Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях.