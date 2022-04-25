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Бизнес

Uniper допустила возможность оплаты поставок российского газа в рублях

Ведомости

Uniper, основной импортер российского газа в Германии, допустила возможность оплаты поставок газа из России без нарушения европейских санкций в условиях, когда Москва выдвинула требование о совершении таких платежей в рублях, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Согласно еще не утвержденным результатам первичного анализа, мы считаем возможным провести оплату в будущем без нарушения [антироссийских санкций]», — говорится в сообщении Uniper.

Как отмечает агентство, требование России об оплате газа в рублях стало «сильной головной болью» для европейских потребителей в том числе из-за того, что оно может нарушить санкции ЕС.

В самой компании также добавили, что она будет действовать в соответствии с санкционными ограничениями и находится в тесном контакте с правительством Германии, не предоставив дополнительной информации касательно данного вопроса.

22 апреля Европейская комиссия разослала письмо странам ЕС, где была указана схема оплаты российского газа в рублях, применение которой не повлечет за собой нарушения санкционного режима. Так, покупатели российского газа из числа европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату. Такую схему изначально предложила Россия при введении требования об оплате газа в рублях.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».

Ранее по теме: Еврокомиссия рассказала о схеме оплаты газа в рублях без нарушения санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных