Uniper допустила возможность оплаты поставок российского газа в рублях
Uniper, основной импортер российского газа в Германии, допустила возможность оплаты поставок газа из России без нарушения европейских санкций в условиях, когда Москва выдвинула требование о совершении таких платежей в рублях, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.
«Согласно еще не утвержденным результатам первичного анализа, мы считаем возможным провести оплату в будущем без нарушения [антироссийских санкций]», — говорится в сообщении Uniper.
Как отмечает агентство, требование России об оплате газа в рублях стало «сильной головной болью» для европейских потребителей в том числе из-за того, что оно может нарушить санкции ЕС.
В самой компании также добавили, что она будет действовать в соответствии с санкционными ограничениями и находится в тесном контакте с правительством Германии, не предоставив дополнительной информации касательно данного вопроса.
22 апреля Европейская комиссия разослала письмо странам ЕС, где была указана схема оплаты российского газа в рублях, применение которой не повлечет за собой нарушения санкционного режима. Так, покупатели российского газа из числа европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату. Такую схему изначально предложила Россия при введении требования об оплате газа в рублях.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».