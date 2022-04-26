Польша не планирует оплачивать российский газ рублями
Польша не планирует выполнять требование российской стороны об оплате газа в рублях, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского.
По словам представителя, Польша рассматривала «все возможные риски» и она к ним «готова», в том числе и к возможной остановке поставок. «В случае необходимости и принятия соответствующего решения, мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа», – цитирует ТАСС Наимского.
22 апреля агентство Reuters сообщило, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС – соответствующее письмо с разъяснениями было передано странам-членам от Европейской комиссии. Компании смогут открыть счета в российском банке, вносить на нее иностранную валюту, а затем конвертировать ее в рубли – таким образом средства не будут заблокированы.
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании в срок с 21 апреля по 31 мая разрешило оплачивать поставки газа через «Газпромбанк» и его «дочек», но только по контрактам, заключенным ранее.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».