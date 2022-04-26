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Экономика

Польша не планирует оплачивать российский газ рублями

Ведомости

Польша не планирует выполнять требование российской стороны об оплате газа в рублях, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского.

По словам представителя, Польша рассматривала «все возможные риски» и она к ним «готова», в том числе и к возможной остановке поставок. «В случае необходимости и принятия соответствующего решения, мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа», – цитирует ТАСС Наимского.

22 апреля агентство Reuters сообщило, что европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС – соответствующее письмо с разъяснениями было передано странам-членам от Европейской комиссии. Компании смогут открыть счета в российском банке, вносить на нее иностранную валюту, а затем конвертировать ее в рубли – таким образом средства не будут заблокированы.

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании в срок с 21 апреля по 31 мая разрешило оплачивать поставки газа через «Газпромбанк» и его «дочек», но только по контрактам, заключенным ранее.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных