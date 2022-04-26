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«Газпром» не подтвердил прекращение поставок газа в Польшу

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Российский «Газпром» не подтвердил информацию об остановке поставок газа в Польшу, сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Ранее сегодня об этом сообщил портал Onet со ссылкой на источники в правительстве Польши и компании PGNiG.

«Сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей», — заявили в «Газпроме» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях. До этого он рассказал, что в октябре этого года будет введен в эксплуатацию газопровод мощностью 10 млрд куб. м в год, который соединит Польшу и Норвегию.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».

Ранее по теме: Onet сообщил о прекращении поставок российского газа в Польшу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных