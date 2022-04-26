«Газпром» не подтвердил прекращение поставок газа в Польшу
«Сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей», — заявили в «Газпроме» (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях. До этого он рассказал, что в октябре этого года будет введен в эксплуатацию газопровод мощностью 10 млрд куб. м в год, который соединит Польшу и Норвегию.
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на который вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому».