«Газпром» не подтвердил прекращение поставок газа в Польшу

Ранее сегодня уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не планирует оплачивать российский газ в рублях. До этого он рассказал, что в октябре этого года будет введен в эксплуатацию газопровод мощностью 10 млрд куб. м в год, который соединит Польшу и Норвегию.