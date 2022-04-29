Силуанов оценил потери бюджета от снижения поставок газа в ЕС

По его словам, в ближайшее время страны Европы не смогут отказаться от российского газа, поэтому поставки сохранятся. Министр отметил, что при планировании бюджета власти учитывают снижение потребления газа в Европе и рассчитывают на увеличение поставок по другим направлениям. «В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление», — уточнил Силуанов.