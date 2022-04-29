Силуанов оценил потери бюджета от снижения поставок газа в ЕС
Снижение потребления российского газа европейскими странами не приведет к разбалансировке бюджета страны, потому что ЕС не сможет быстро отказаться от поставок из России, а Москва нарастит поставки по другим направлениям, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно», — ответил Силуанов на вопрос, сможет ли бюджет России выдержать снижение потребления российского газа европейскими странами (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в ближайшее время страны Европы не смогут отказаться от российского газа, поэтому поставки сохранятся. Министр отметил, что при планировании бюджета власти учитывают снижение потребления газа в Европе и рассчитывают на увеличение поставок по другим направлениям. «В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление», — уточнил Силуанов.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».