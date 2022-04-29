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Силуанов оценил потери бюджета от снижения поставок газа в ЕС

Ведомости

Снижение потребления российского газа европейскими странами не приведет к разбалансировке бюджета страны, потому что ЕС не сможет быстро отказаться от поставок из России, а Москва нарастит поставки по другим направлениям, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно», — ответил Силуанов на вопрос, сможет ли бюджет России выдержать снижение потребления российского газа европейскими странами (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, в ближайшее время страны Европы не смогут отказаться от российского газа, поэтому поставки сохранятся. Министр отметил, что при планировании бюджета власти учитывают снижение потребления газа в Европе и рассчитывают на увеличение поставок по другим направлениям. «В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление», — уточнил Силуанов.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. Согласно новому механизму, иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных