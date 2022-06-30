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Бизнес

«Газпром» решил не выплачивать дивиденды за 2021 год

Ведомости

«Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 г. выплачивать нецелесообразно», — цитирует Садыгова пресс-служба «Газпрома».

В сообщении отмечается, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».

После публикации о нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 г. акции «Газпрома» подешевели на треть (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До известий о решении бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 руб. (+4,4%).

Ранее, 22 июня, «Ведомости» узнали, что Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (НК), которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый «Газпромом» газ. Выдержки из него ранее также приводил «Интерфакс». Сумма дополнительных изъятий в 2022 г. может составить 416 млрд руб.

Поправки, согласно тексту законопроекта, затронут только собственников объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Ими, по закону, являются «Газпром» и его дочерние структуры. За налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. «при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах», увеличивается на 416 млрд руб., говорится в проекте документа.

Ранее по теме: Минфин хочет доначислить «Газпрому» 416 млрд рублей налогов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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