«Газпром» решил не выплачивать дивиденды за 2021 год
«Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 г. выплачивать нецелесообразно», — цитирует Садыгова пресс-служба «Газпрома».
В сообщении отмечается, что приоритетами компании в настоящее время являются «реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме». «Безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — отметили в «Газпроме».
После публикации о нецелесообразности выплаты дивидендов за 2021 г. акции «Газпрома» подешевели на треть (-30,2%, до 207,69 руб. за штуку). До известий о решении бумаги газового концерна поднимались на Московской бирже до 310,82 руб. (+4,4%).
Ранее, 22 июня, «Ведомости» узнали, что Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (НК), которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый «Газпромом» газ. Выдержки из него ранее также приводил «Интерфакс». Сумма дополнительных изъятий в 2022 г. может составить 416 млрд руб.
Поправки, согласно тексту законопроекта, затронут только собственников объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Ими, по закону, являются «Газпром» и его дочерние структуры. За налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. «при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах», увеличивается на 416 млрд руб., говорится в проекте документа.