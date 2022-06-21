Минфин хочет доначислить «Газпрому» 416 млрд рублей налогов

Изменения вносятся в статью 343 НК, регулирующую порядок исчисления НДПИ. Поправки, согласно тексту законопроекта, затронут только собственников объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Ими, по закону, являются «Газпром» и его дочерние структуры. За налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. «при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах» увеличивается на 416 млрд руб., говорится в проекте документа.