«Новатэк» выйдет из проектов на шельфе Ливана

Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что «Новатэк» может отказаться от активов в Ливане как по политическим соображениям, так и из-за бесперспективности работы на этих блоках. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что компания, скорее всего, не нашла на шельфе Ливана коммерчески привлекательных ресурсов углеводородов. «Это не первый раз, когда в других странах ведутся геологоразведочные работы наших компаний, и, несмотря на теоретическую привлекательность актива, при более пристальном рассмотрении он демонстрирует свою полную коммерческую бесперспективность», – добавил он. Эксперт также допустил влияние политических факторов.