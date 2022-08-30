«Новатэк» выйдет из проектов на шельфе Ливана

«Новатэк» выйдет из проектов на шельфе ЛиванаПричиной могли стать политические факторы или отсутствие рентабельных запасов газа, говорят эксперты
«Новатэк» намерен выйти из проектов по геологоразведке на углеводородных блоках 4 и 9 на шельфе Ливана, сообщил министр энергетики и водных ресурсов временного правительства страны Валид Файяд, слова которого приводит ливанское агентство National News Agency.
Как отметил министр, дочка «Новатэка» Novatek Lebanon SAL информировала власти страны о намерении выйти из проектов после завершения первого периода разведки, то есть до 22 октября 2022 г. «Новатэк» владеет по 20% в блоках 4 и 9 в Средиземном море. Консорциум, по его словам, продолжит работу на блоках с двумя оставшимися участниками – французской TotalEnergies и итальянской Eni.
В пресс-службе «Новатэка» отказались от комментариев, в TotalEnergies и Eni не ответили на запросы «Ведомостей» на момент публикации.
В декабре 2017 г. «Новатэк» совместно с TotalEnergies (на тот момент – Total) и Eni стали победителями лицензионного раунда на шельфовые блоки 4 и 9 в Ливане. В феврале 2018 г. компании подписали с правительством Ливана соглашения о разведке и добыче углеводородов на блоках. Доля участия «Новатэка» в соглашениях составляет 20%, доли TotalEnergies и Eni – по 40%, оператором проекта является французская компания.
Условия соглашения предусматривают геологоразведку в течение пяти лет с возможным продлением на тот же срок, а при открытии коммерческих запасов углеводородов – эксклюзивное право консорциума на их разработку в течение 25 лет с возможным продлением еще на пять лет.
Ливанские СМИ оценивали инвестиции консорциума в геологоразведку в $240 млн. Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй в январе 2018 г. говорил, что компания может вложить в проект около 40 млн евро.
Геологоразведочное бурение на блоке 4 началось в 2020 г. В сентябре 2020 г. начальник управления по морскому бурению департамента скважинных технологий и супервайзинга «Новатэка» Николай Вовк говорил, что в феврале - марте консорциум пробурил скважину глубиной 4190 м. О результатах бурения консорциум не сообщал. В ноябре 2021 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана заявлял, что «Новатэк» планирует пробурить еще одну скважину на шельфе этой страны в начале 2022 г.
Как писали «Ведомости», интерес нефтегазовых компаний к шельфу Ливана связан с тем, что запасы газа расположенного в восточной части Средиземного моря Левантийского бассейна, по экспертным оценкам, могут составлять до 3,5 трлн куб. м (см. номер от 11 февраля 2018 г.). В 2009–2010 гг. на территории бассейна были открыты месторождения «Тамар» (запасы – 300 млрд куб. м) и гигантское «Левиафан», ресурсы которого оцениваются в 620 млрд куб. м. Разработкой этих двух месторождений занимается Израиль. Потенциальные запасы шельфа Ливана могут составлять до 700 млрд куб. м.
При этом блок 9 находится в спорной зоне шельфа Ливана, на которую претендует и Израиль. TotalEnergies ранее заявляла, что «консорциум осведомлен об израильско-ливанском территориальном споре относительно блока 9». Разведочные скважины на этом проекте не будут касаться спорной территории, уточняла компания.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что «Новатэк» может отказаться от активов в Ливане как по политическим соображениям, так и из-за бесперспективности работы на этих блоках. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что компания, скорее всего, не нашла на шельфе Ливана коммерчески привлекательных ресурсов углеводородов. «Это не первый раз, когда в других странах ведутся геологоразведочные работы наших компаний, и, несмотря на теоретическую привлекательность актива, при более пристальном рассмотрении он демонстрирует свою полную коммерческую бесперспективность», – добавил он. Эксперт также допустил влияние политических факторов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что выход российской компании из активов в Ливане может быть связан с желанием «Новатэка» «сохранить хорошие отношения с западными компаниями-партнерами». Он допустил, что они могли сами попросить «Новатэк» выйти из проекта, потому что для них сейчас «такое сотрудничество некомфортно».
Юшков добавил, что ливанский проект изначально был довольно рискованным из-за территориальных споров Ливана и Израиля, а также из-за неоднозначных перспектив шельфа. По мнению аналитика, для «Новатэка» этот проект был нужен «скорее для имиджа, чтобы позиционировать себя как международную корпорацию».
Теперь задача компании изменилась – компании нужно привлекать к себе как можно меньше внимания, считает Юшков. Основной акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в апреле 2022 г. попал под санкции Великобритании и Канады на фоне ужесточения санкционного давления на Россию из-за СВО на Украине.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин напомнил, что ранее «Новатэк» объявил о консолидации активов «Тернефтегаза». 49% в этой компании «Новатэк» приобрел у TotalEnergies, которой также принадлежит 40% в ливанском активе. Эксперт не исключает, что возможный выход «Новатэка» из разведочных активов на шельфе Ливана может быть частью сделки по обмену активами между двумя компаниями.
У «Новатэка» есть еще один паритетный проект с Eni за рубежом – на шельфе Черногории. В 2016 г. компании подписали с правительством страны концессионное соглашение о разведке и добыче углеводородов на четырех шельфовых участках. Оператором проекта является Eni.
Фролов отмечает, что прекращение работы компании на одном зарубежном активе «не перечеркивает ее деятельность в других заграничных проектах».