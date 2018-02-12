Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Средиземноморская газовая лихорадка

«Новатэк» поищет газ на шельфе Ливана

Компания почти ничем не рискует, но может сорвать джекпот

9 февраля «Новатэк» сообщил о подписании соглашений с правительством Ливанской Республики о разведке и добыче углеводородов на 4-м и 9-м шельфовых блоках. Партнерами российской компании стали французская Total и итальянская Eni. Доля «Новатэка» в консорциуме составляет 20%, по 40% у Total и Eni, оператор проекта – Total.

Подписанное соглашение дает компаниям право на проведение геологоразведки в течение 5–10 лет, сообщает «Интерфакс». В случае подтверждения коммерческих запасов консорциум должен будет утвердить с правительством Ливана план разработки – это даст партнерам право на добычу ресурсов на протяжении еще как минимум 25 лет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике