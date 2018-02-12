Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Средиземноморская газовая лихорадка
«Новатэк» поищет газ на шельфе Ливана
Компания почти ничем не рискует, но может сорвать джекпот
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Левантийский бассейн может содержать до 3,5 трлн куб. м газа
Saipem
9 февраля «Новатэк» сообщил о подписании соглашений с правительством Ливанской Республики о разведке и добыче углеводородов на 4-м и 9-м шельфовых блоках. Партнерами российской компании стали французская Total и итальянская Eni. Доля «Новатэка» в консорциуме составляет 20%, по 40% у Total и Eni, оператор проекта – Total.
Подписанное соглашение дает компаниям право на проведение геологоразведки в течение 5–10 лет, сообщает «Интерфакс». В случае подтверждения коммерческих запасов консорциум должен будет утвердить с правительством Ливана план разработки – это даст партнерам право на добычу ресурсов на протяжении еще как минимум 25 лет.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}