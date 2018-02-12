«Новатэк» поищет газ на шельфе Ливана

Компания почти ничем не рискует, но может сорвать джекпот

Статья опубликована в № 4506 от 12.02.2018 под заголовком: Средиземноморская газовая лихорадка

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Левантийский бассейн может содержать до 3,5 трлн куб. м газа Saipem

9 февраля «Новатэк» сообщил о подписании соглашений с правительством Ливанской Республики о разведке и добыче углеводородов на 4-м и 9-м шельфовых блоках. Партнерами российской компании стали французская Total и итальянская Eni. Доля «Новатэка» в консорциуме составляет 20%, по 40% у Total и Eni, оператор проекта – Total.

Подписанное соглашение дает компаниям право на проведение геологоразведки в течение 5–10 лет, сообщает «Интерфакс». В случае подтверждения коммерческих запасов консорциум должен будет утвердить с правительством Ливана план разработки – это даст партнерам право на добычу ресурсов на протяжении еще как минимум 25 лет.

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