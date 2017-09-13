«Новатэк» и «Лукойл» хотят выйти на шельф Ливана

Но они могут претендовать только на миноритарную долю в этих проектах

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Ливан манит нефтяников Mohammed Azakir / LEBANON ENERGY / REUTERS

«Новатэк» принял решение участвовать в тендере на освоение ливанского шельфа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы к встрече глав правительств России и Ливана, которая состоялась во вторник. Часть шельфового блока, в разведке и разработке запасов которого заинтересована российская компания, является предметом территориальных споров между Ливаном и Израилем, уточняет агентство, поэтому «прорабатываются модальности участия в проекте». Кроме «Новатэка» интерес к участию в конкурсе подтвердил «Лукойл», сообщает министерство энергетики и водных ресурсов Ливана. «Новатэк» и «Лукойл» не ответили на запросы «Ведомостей».

Расположенный в восточной части Средиземного моря Левантийский бассейн, по оценкам экспертов, располагает запасами газа в 3,5 трлн куб. м. В 2009–2010 гг. на его территории были открыты месторождения Тамар (запасы – 300 млрд куб. м) и Левиафан, ресурсы которого оцениваются в 620 млрд куб. м. Разработкой обоих месторождений занимается Израиль. Шельф Ливана расположен чуть севернее (см. карту). По оценкам экспертов, его потенциальные запасы могут доходить до 700 млрд куб. м. Первую попытку привлечь к разведке и разработке своего шельфа Ливан предпринял в 2013 г. Правительство страны разделило свою прибрежную территорию на 10 блоков, пять из которых должны были быть выставлены на конкурс, при этом часть из них оказалась в спорной зоне Ливана и Израиля. Предложение вызвало ажиотажный интерес со стороны практически всех крупных мировых игроков. Правительство Ливана сообщало, что заявки на участие в тендерах приняты от 46 компаний, в том числе от ExxonMobil, Shell, Statoil и Total. Заявившиеся компании могли принять участие в тендерах в качестве операторов проекта (подтвердив наличие активов в размере $10 млрд) или участника с миноритарной долей ($500 млн).

С российской стороны в 2013 г. в предквалификационном отборе участвовали «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк» – все три компании в качестве миноритариев. «Лукойл» сообщал, что может сформировать консорциум с Total. «Роснефть» говорила о возможном партнерстве с ExxonMobil. «Новатэк» был представлен заявкой от Novatek Overseas (СП со структурой Газпромбанка). По словам министра энергетики и водных ресурсов Ливана, в 2013 г. заявку на участие в конкурсе подавал и «Газпром», но официально компания этого не подтверждала.

Сроки проведения тендеров несколько раз переносились, осенью 2013 г. министр энергетики Ливана обещал огласить результаты не позднее февраля 2014 г. Этого не случилось – в Ливане начался политический кризис, результатом которого стали затянувшиеся на два года попытки выбрать нового президента (46 попыток проведения второго тура). В результате к конкурсу на освоение шельфа правительство Ливана вернулось только в начале 2017 г.

С российской стороны в 2017 г. свои заявки на участие в тендерах обновили только «Новатэк» и «Лукойл». О каких именно блоках может идти речь, неизвестно. «Роснефть», по данным ливанского правительства, интерес к конкурсу пока не подтверждала. Теоретически компания все равно сможет принять в нем участие – заявки, поданные в 2013 г., будут считаться действующими, сообщается в материалах министерства энергетики и водных ресурсов Ливана.

Участие «Газпрома» в тендерах также под вопросом. Компания изучает Левантийский бассейн на предмет перспективных газоносных структур, в том числе и на шельфе Ливана, и в случае выявления привлекательных геологических объектов готова рассмотреть возможность участия в международных тендерах, говорится в материалах межправительственной встречи, но «Газпром» это не комментирует.

Приобретение миноритарных долей позволит российским компаниям не думать о реализации газа, объясняет старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Артем Малов. «Их основной интерес будет заключаться в получении дивидендов. Однако это может говорить о том, что пока еще российские компании не вышли на необходимый уровень влияния в регионе для конкуренции с основными западными игроками», – говорит он. Основные политические риски также возьмут на себя операторы – таким компаниям, как Exxon или Shell, это по силам, считает Малов.