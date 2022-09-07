Правительство утвердило критерии для потенциальных покупателей доли «Сахалина-2»Документ не исключает участия в проекте «дочек» иностранных компаний, говорят эксперты
Так, потенциальный покупатель должен соответствовать следующим критериям:
реализует проект по производству сжиженного природного газа с объемом производства более 4 млн тонн в год и суммарным накопленным объемом производства не менее 40 млн тонн;
обладает опытом эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа с объемом производства более 4 млн тонн;
входит в группу лиц с юридическим лицом, обладающим опытом международной торговли сжиженным природным газом с суммарным накопленным объемом продаж не менее 40 млн тонн и имеющим договоры поставки сжиженного природного газа со сроком действия более 5 лет.
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. Однако стало известно об отказе Shell от участия в новом операторе.
В конце августа японская финансово-промышленная группа Mitsui получила одобрение от правительства России на участие в проекте «Сахалин-2». Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин разрешил передать Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2». Mitsubishi также сохранила свое участие в проекте, однако Shell решила из него выйти.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поясняет, что у «Новатэка» есть проект «Ямал СПГ» с номинальной ежегодной производительность 16,5 млн т СПГ в год, при этом проект работает с превышением проектной мощности (в 2021 г. завод произвел 19,64 млн т СПГ. — «Ведомости»). «То есть фактически 40 млн т "Новатэк” уже произвел. У «Новатэка» есть экспортные контракты. Поэтому может быть не зря Владимир Путин упоминал «Новатэк» как компанию, которая много зарабатывает», — рассуждает эксперт.
С ним согласен замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По мнению Фролова, участие «Новатэка» в проекте «Сахалин-2» было бы логичным с точки зрения «введения в оборот части финансов компании». Юшков предполагает, что «Новатэк» может стать акционером «Сахалина-2», а взамен будет участвовать в снабжении газом Камчатского края.
При этом Фролов не видит препятствий для участия в проекте зарегистрированных в РФ дочерних предприятий зарубежных компаний. «Из иностранных компаний, чьи российские дочерние предприятия могли бы претендовать на эту долю, можно было бы рассмотреть CNPC, которая натренировалась на российских проектах, и CNOOC», — сказал он. Со стратегический точки зрения, по мнению Фролова, участие китайских компаний более предпочтительно, чем участие «Новатэка», — как представителей рынка сбыта СПГ и крупной страны-судостроителя.
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин подтверждает, что в тексте постановления нет ограничений для китайского капитала. По его словам, ограничений нет и для иных стран, в том числе недружественных. «Это выглядит вполне логично, учитывая, что в капитал “Сахалина-2” разрешили войти японским компаниям», — отмечает юрист.
В подготовке статьи участвовал Денис Ильюшенков
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