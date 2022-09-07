Правительство утвердило критерии для потенциальных покупателей доли «Сахалина-2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поясняет, что у «Новатэка» есть проект «Ямал СПГ» с номинальной ежегодной производительность 16,5 млн т СПГ в год, при этом проект работает с превышением проектной мощности (в 2021 г. завод произвел 19,64 млн т СПГ. — «Ведомости»). «То есть фактически 40 млн т "Новатэк” уже произвел. У «Новатэка» есть экспортные контракты. Поэтому может быть не зря Владимир Путин упоминал «Новатэк» как компанию, которая много зарабатывает», — рассуждает эксперт.