Kyodo: нефть с проекта «Сахалин-2» не подпадает под лимит цен

В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен нефть и нефтепродукты будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях. По словам вице-премьера Александра Новака, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», она может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США.