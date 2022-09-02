Kyodo: нефть с проекта «Сахалин-2» не подпадает под лимит цен
На нефть с «Сахалина-2» в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, несмотря на решение стран G7, отметил собеседник агентства.
Министры финансов стран G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия) ранее согласились ввести лимит на цены на российскую нефть. Уточняется, что страхование и финансирование для перевозчиков российской нефти по ценам, превышающим установленный «порог», будут запрещены. Планируется, что новая мера начнет действовать в декабре.
Ранее газета Financial Times сообщила, что главы минфинов стран «группы семи» сегодня одобрят введение плана по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из России. В отношении поставок нефти он начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.
В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен нефть и нефтепродукты будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях. По словам вице-премьера Александра Новака, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», она может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США.
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