Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть

Ранее газета Financial Times сообщила, что главы минфинов стран «группы семи» сегодня одобрят введение плана по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из России. Согласно ему, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они будут осуществляться по цене выше той, о которой договорились страны — участницы G7. В отношении поставок нефти он начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.