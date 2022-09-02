Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть
Министры финансов стран G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия) согласились ввести лимит на цены на российскую нефть, соответствующее заявление опубликовано на сайте минфина Великобритании. Уточняется, что страхование и финансирование для перевозчиков российской нефти по ценам, превышающим установленный «порог», будут запрещены. Планируется, что новая мера начнет действовать в декабре.
«Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение завершить разработку и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру — предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по ценам, равным или ниже предельного уровня, который определяется широкой коалицией стран», — сказано в сообщении.
Уточняется, что с помощью этого механизма чиновники рассчитывают сохранить поставки нефти и нефтепродуктов из России, сократив при этом ее доходы. Вместе с тем будет ограничено влияние России на мировые цены на энергоносители.
Ранее газета Financial Times сообщила, что главы минфинов стран «группы семи» сегодня одобрят введение плана по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из России. Согласно ему, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они будут осуществляться по цене выше той, о которой договорились страны — участницы G7. В отношении поставок нефти он начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.
В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен нефть и нефтепродукты будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях. По словам вице-премьера Александра Новака, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», она может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США.
О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок.
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