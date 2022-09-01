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Бизнес

Россия прекратит поставки нефти странам, которые ограничат ее стоимость

Ведомости

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут лимит цен на эти продукты, поскольку будут использовать нерыночные механизмы, заявил вице-премьер России Александр Новак, передает агентство «РИА Новости». 

«Просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — сказал он. 

По его словам, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», ее реализация может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены на нефть вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США. 

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что министры финансов стран G7 в пятницу планируют провести встречу в онлайн-формате, на которой они могут согласовать план по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из России. 

Этот план предусматривает запрет финансирования и страхования поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной странами-участниками «большой семерки». Сейчас чиновники хотят сохранить поставки из России, но значительно сократить ее нефтяные доходы.

О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Как отмечал в конце июля Reuters, G7 планирует запустить новый механизм к началу декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.

Тогда Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных