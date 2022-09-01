Россия прекратит поставки нефти странам, которые ограничат ее стоимость

О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Как отмечал в конце июля Reuters, G7 планирует запустить новый механизм к началу декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.