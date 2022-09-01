Россия прекратит поставки нефти странам, которые ограничат ее стоимость
Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут лимит цен на эти продукты, поскольку будут использовать нерыночные механизмы, заявил вице-премьер России Александр Новак, передает агентство «РИА Новости».
«Просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — сказал он.
По его словам, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», ее реализация может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены на нефть вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что министры финансов стран G7 в пятницу планируют провести встречу в онлайн-формате, на которой они могут согласовать план по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из России.
Этот план предусматривает запрет финансирования и страхования поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной странами-участниками «большой семерки». Сейчас чиновники хотят сохранить поставки из России, но значительно сократить ее нефтяные доходы.
О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. Как отмечал в конце июля Reuters, G7 планирует запустить новый механизм к началу декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки по морю российской нефти.
Тогда Новак также отмечал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co сообщали, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по ее добыче.
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