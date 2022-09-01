Shell уведомила российское правительство о выходе из проекта «Сахалин-2»Она стала единственным участником, который решил выйти из проекта
«Shell не будет участвовать в новой компании, созданной по распоряжению правительства РФ в качестве оператора СПГ-проекта «Сахалин-2». Мы уведомили федеральное правительство РФ и наших партнеров по компании Sakhalin Energy Investment, что мы не будем получать долю в новом юрлице и оставляем за собой все наши юридические права», – говорится в заявлении Shell.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что никаких обращений по поводу возможности остаться в проекте «Сахалин-2» от Shell не поступало.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.
Также 5 августа Путин подписал указ, который запрещает сделки с долями инвесторов из «недружественных стран» в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭК и банках. Согласно документу, запрет действует до конца 2022 г., но срок может продлеваться неограниченное количество раз.
Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков отмечает, что ранее права Shell были «защищены соглашением о взаимной защите инвестиций, подписанным еще СССР и Нидерландами в 1989 г. и Договором к Энергетической хартии от 1994 г». Это могло бы стать предметом для разбирательства в суде, полагает Федюкин. По его мнению, доля Shell «может быть как поделена между акционерами, так и продана другой компании». В этом случае, по мнению Федюкина, Shell может попытаться взыскать сумму вложенных в проект инвестиций.
Ранее правительство Японии сообщило о планах остаться в проекте «Сахалин-2» и попросило Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2». 25 августа японская газета Nikkei со ссылкой на источники сообщила, что компании решили остаться в проекте. 30 и 31 августа на официальном портале правовой информации были опубликованы распоряжения правительства России, которые разрешали Mitsui и Mitsubishi сохранить свои доли.
Англо-британская компания объявила о решении выйти из российских проектов после начала спецоперации на Украине. В мае Shell продала «Лукойлу» свою сеть из около 400 АЗС и завод по производству масел в Тверской области. Тогда же британская компания вышла из совместного проекта с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». Представитель Shell также подтверждал «Ведомостям» намерение отказаться и от 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2».
По итогам I квартала 2022 г. англо-голландская компания списала порядка $3,9 млрд расходов из-за выхода из российских проектов, сообщала Shell в финансовом отчете. Из них на долю прибыли совместных предприятий в проекте «Сахалин-2» приходилось $1,6 млрд. Остальное – на кредитование проекта «Северный поток – 2», маркетинг и работу совместных предприятий, в частности, износ и амортизацию на Салымском и Гыданском проектах. В отчете подчеркивалось, что убытки возникли в связи с тем, что компания с апреля (независимые директора Shell покинули совет директоров управляющей компании «Сахалина-2») фактически потеряла контроль над проектом и отозвала технический персонал.
В апреле также сообщалось, что Shell ведет переговоры о продаже доли в «Сахалине-2» с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec, но безуспешно.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин напоминает, что ранее стоимость доли Shell в «Сахалине-2» оценивалась в $4,1 млрд. По мнению эксперта, с учетом более высокой ценовой конъюнктуры на фоне энергетического кризиса, возникшего из-за отказа ЕС от российского газа, было бы справедливо «увеличить эту оценку на 20-30%». Если исходить из стоимости приобретения доли японскими компаниями Mitsui и Mitsubishi, стоимость доли Shell в проекте можно оценить в $4,5 млрд, добавил Гришунин.
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напоминает, что у Shell, согласно принятым в последнее время нормативным актам, есть время для принятия окончательного решениея до 5 сентября. В противном случае, уточняет юрист, Shell может лишиться своих прав на принадлежащую ей долю.
Shell и другим участникам проекта был предложен понятный и обоснованный юридический механизм, позволяющий компаниям сохранить свои активы и дальнейшее участие в проекте, сказал «Ведомостям» замгендиректра Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По мнению эксперта, решение Shell покинуть проект – это выбор компании, делать который российская сторона англо-британского партнера не вынуждала. Эксперт добавил, что все иностранные партнеры были поставлены в равные условия, и японские участники проекта сделали выбор в пользу продолжения сотрудничества.
«Россия в данном случае сделала гораздо больше для соблюдения прав иностранных акционеров, чем требовалось, особенно с учетом того, какие действия предпринимали правительства и компании из “недружественных стран” в отношении РФ», – добавил он.