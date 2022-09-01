Shell уведомила российское правительство о выходе из проекта «Сахалин-2»

Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков отмечает, что ранее права Shell были «защищены соглашением о взаимной защите инвестиций, подписанным еще СССР и Нидерландами в 1989 г. и Договором к Энергетической хартии от 1994 г». Это могло бы стать предметом для разбирательства в суде, полагает Федюкин. По его мнению, доля Shell «может быть как поделена между акционерами, так и продана другой компании». В этом случае, по мнению Федюкина, Shell может попытаться взыскать сумму вложенных в проект инвестиций.