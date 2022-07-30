Япония уведомила США о планах сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2»

«Указ президента (России Владимира Путина. – Ред.) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — говорил Хаяси. Из-за этого Токио запросил у Москвы объяснений по срокам и другим деталям указа.