Япония уведомила США о планах сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2»
Япония не намерена выходить из российского проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2», сообщил по итогам переговоров представителей Японии и США министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
«Я объяснил американской стороне, что хочу сохранить статус-кво, и я думаю, что они это поняли», — сказал он.
30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации оператора проекта «Сахалин – 2» «Сахалин энержи» и передаче его прав и обязанностей российскому юрлицу. Контрольный пакет в операторе (50% акций плюс одна) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5% и 10% акций соответственно, остальная доля — у англо-голландской Shell.
В начале июля власти Японии по дипломатическим каналам запросили у России пояснений по указу. Как сообщал министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, проект «Сахалин–2» важен для обеспечения стабильных поставок энергоносителей в Японию.
«Указ президента (России Владимира Путина. – Ред.) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — говорил Хаяси. Из-за этого Токио запросил у Москвы объяснений по срокам и другим деталям указа.
Агентство Kyodo в начале июля сообщало, что после подписания указа Путина Mitsui и Mitsubishi могут быть вынуждены покинуть проект «Сахалин–2». Иностранные инвесторы, как пишет агентство, должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании. Япония покупает в России 9% импортируемого газа и почти весь этот объем поставляется по проекту «Сахалин–2», отмечало Kyodo.