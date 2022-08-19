Новый оператор «Сахалина-2» приступил к работе

У японских компаний заключено 8 долгосрочных контрактов на приобретение СПГ с «Сахалина-2» и разрывать их сейчас они не заинтересованы, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Перевод оплаты поставок газа в другой банк, по ее мнению, также «не является существенным изменением в соглашении». «Другой вопрос, что покупатели из Японии сочтут потенциальные риски вторичных санкций неприемлемыми, но даже в этом случае (как это было в Европе при переходе на рубли) можно приостановить закупку газа, но не разрывать при этом долгосрочный контракт», – продолжила Белова.