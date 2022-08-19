Новый оператор «Сахалина-2» приступил к работе

Новый оператор «Сахалина-2» приступил к работеЯпония, Корея и другие покупатели в Азии заинтересованы в продолжении поставок газа
Новый оператор проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская Энергия» – приступил к работе, сообщила компания 19 августа. На новое юрлицо были переведены права и обязанности, а также персонал прежнего оператора – Sakhalin Energy. При этом действующие условия социального обеспечения и вознаграждения сотрудников, как отмечается в релизе, не изменились.
«В рамках инфраструктуры проекта «Сахалин-2» поддерживается стабильная добыча нефти и газа. Производство и отгрузка углеводородов покупателям ведутся без сбоев и в соответствии с графиком, утвержденным на 2022 г.», – говорится в сообщении.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним зарегистрированный на Бермудских островах оператор Sakhalin Energy Investment Company Ltd. должен быть заменен на российскую компанию.
Согласно указу, владеющий контрольным пакетом акций в проекте «Газпром» сохранит свою долю в новом операторе, доли остальных акционеров перейдут в собственность нового ООО. После этого в течение месяца остальные участники проекта должны предоставить согласие на получение своих долей в новом операторе. Если соответствующие документы от них не поступят, то доли в течение четырех месяцев должны быть проданы.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был зарегистрирован 5 августа в Южно-Сахалинске.
При этом 18 августа агентство Bloomberg сообщило, что новый оператор проекта направил своим клиентам инструкции об оплате поставок газа в долларах, как и прежде, но не через иностранные банки, а через российский «Газпромбанк». Через него сейчас идут все платежи за поставляемый за рубеж трубопроводный газ, оплата конвертируется из иностранной валюты в рубли и лишь затем поступает на счета «Газпрома». В качестве варианта оплаты, по данным Bloomberg, также указывалось российское подразделение «Райффайзенбанка», однако первый вариант назван предпочтительным.
СПГ–проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. «Газпрому» принадлежал контрольный пакет Sakhalin Energy (50% плюс 1 акция), японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5% и 10% акций соответственно, и 27,5% минус 1 акция была у англо-голландской Shell. Последняя сообщила о сворачивании проектов в РФ после начала специальной военной операции на Украине. Большая часть СПГ с проекта «Сахалин-2» поставляется в Японию. В конце мая министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщал, что японские участники не покинут проект.
По итогам 2020 г. выручка Sakhalin Energy по МСФО составила $4,3 млрд, чистая прибыль – $1,08 млрд.
Согласно отчету Международной группы экспортеров СПГ (GIIGNL), по итогам 2021 г. на «Сахалине-2» было законтрактовано 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м) СПГ. Из них около 5 млн т (6,9 млрд куб. м, или около 60%) было законтрактовано японскими компаниями. Крупнейшими покупателями по итогам прошлого года стали корейская Kogas и японская Jera, приобретающие с СРП–проекта по 1,5 млн т (2,1 млрд куб. м).
В 2021 г. Россия в общей сложности, по данным GIIGNL, экспортировала 29,6 млн т СПГ, заняв 4-е место после Австралии (78,5 млн т), Катара (77 млн т) и США (67 млн т). Мировой экспорт СПГ в 2021 г. составил 372,3 млн т, (+4,5% к итогам 2020 г.), из которых около 73% приходилось на Азию. Кроме того, лишь 36,6% от общего объема экспорта СПГ продавалось на споте и по краткосрочным контрактам.
У японских компаний заключено 8 долгосрочных контрактов на приобретение СПГ с «Сахалина-2» и разрывать их сейчас они не заинтересованы, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Перевод оплаты поставок газа в другой банк, по ее мнению, также «не является существенным изменением в соглашении». «Другой вопрос, что покупатели из Японии сочтут потенциальные риски вторичных санкций неприемлемыми, но даже в этом случае (как это было в Европе при переходе на рубли) можно приостановить закупку газа, но не разрывать при этом долгосрочный контракт», – продолжила Белова.
Она также напомнила, что по итогам 2021 г. на российский газ приходилось около 9% от объема японского рынка СПГ, а за 7 месяцев 2022 г. доля российского газа на рынке Японии составила 9,2%.
С Беловой согласен замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, по словам которого, японские и корейские покупатели СПГ с проекта «сделают все возможное для сохранения поставок». «Возможно, от новой схемы откажется Shell, покупающая с «Сахалина-2» 1,1 млн т СПГ ежегодно, однако в условиях дефицита даже эти небольшие объемы перехватят другие покупатели», – полагает аналитик. Он также добавил, что в случае официального разрыва действующих долгосрочных контрактов возможны юридические споры, однако в этом сейчас никто не заинтересован.