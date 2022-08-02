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Mitsui и Mitsubishi списали $1,7 млрд инвестиций в «Сахалин-2»

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Японские компании Mitsui и Mitsubishi списали 136,6 млрд иен ($1,7 млрд) собственных инвестиций в нефтегазовый проект «Сахалин-2», сообщает Bloomberg.

Так, Mitsui списала порядка 136,6 млрд иен ($1,1 млрд), объем списаний Mitsubishi составил 81 млрд иен ($610 млн). Обе компании владеют 22,5% акций в проекте.

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции. Там разрабатывают Пильтун-Астохское и Лунское месторождения. «Газпрому» в проекте принадлежит 50% плюс одна акция, Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% акций соответственно, остальное у Shell.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации оператора проекта «Сахалин–2» «Сахалин энержи» и передаче его прав и обязанностей российскому юрлицу. Контрольный пакет в операторе (50% акций плюс одна) принадлежит «Газпрому», японским Mitsui и Mitsubishi — по 12,5% и 10% акций соответственно, остальная доля — у англо-голландской Shell.

Агентство Kyodo в начале июля сообщало, что после подписания указа Путина Mitsui и Mitsubishi могут быть вынуждены покинуть проект «Сахалин–2». Иностранные инвесторы, как пишет агентство, должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании. Япония покупает в России 9% импортируемого газа и почти весь этот объем поставляется по проекту «Сахалин–2», отмечало Kyodo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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