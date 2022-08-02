Mitsui и Mitsubishi списали $1,7 млрд инвестиций в «Сахалин-2»

Агентство Kyodo в начале июля сообщало, что после подписания указа Путина Mitsui и Mitsubishi могут быть вынуждены покинуть проект «Сахалин–2». Иностранные инвесторы, как пишет агентство, должны подать заявку в течение месяца, чтобы сохранить свои существующие доли в новой компании. Япония покупает в России 9% импортируемого газа и почти весь этот объем поставляется по проекту «Сахалин–2», отмечало Kyodo.