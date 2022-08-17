Япония в июле возобновила импорт российской нефти
В июле Япония возобновила импорт нефти из России, следует из данных министерства финансов Японии.
При этом объем импорта российской нефти сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России упал на 26,1% относительно прошлого года, а угля — на 40,1%.
Также в июле Япония заметно увеличила объемы поставок нефти из ближневосточного региона — на 10%. Отдельная статистика по каждой стране региона не приводится. Общий объем импорта из всех стран мира в Японии вырос в прошлом месяце на 3,8%.
В июне импорт российской нефти в Японию был сокращен до нуля. В то же время страна увеличила объемы поставок СПГ из России на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 617 000 тонн. При этом импорт российского угля также упал. Сокращение составило составило 59,5%. В июне Япония закупила 765 000 тонн угля из России.
В мае премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония будет отказываться от российского сырья поэтапно. Тогда он отмечал, что для стран G7 важны «скоординированные действия». Тем не менее страна не намерена выходить из нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
В начале июня страны ЕС ввели шестой пакет санкций, в который в том числе вошло эмбарго на морские поставки нефти. Также лидеры стран G7 заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть. Такую меру они хотят принять для снижения доходов России от продажи и стабилизации цен на энергоносители. 3 июля Кисида отметил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза.
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