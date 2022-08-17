Япония в июле возобновила импорт российской нефти

В начале июня страны ЕС ввели шестой пакет санкций, в который в том числе вошло эмбарго на морские поставки нефти. Также лидеры стран G7 заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть. Такую меру они хотят принять для снижения доходов России от продажи и стабилизации цен на энергоносители. 3 июля Кисида отметил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза.