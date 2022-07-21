Япония в июне не покупала российскую нефть

Лидеры стран G7 ранее заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть. Такую меру они хотят принять для снижения доходов России от продажи и стабилизации цен на энергоносители. 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это написал, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», указ о передаче имущества которого в собственность Российской Федерации 30 июня подписал президент Владимир Путин.