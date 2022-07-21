Япония в июне не покупала российскую нефть
Импорт российской нефти в Японию в июне был сокращен до нуля, но страна нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованную статистику японского министерства финансов.
Закупки СПГ Японией в июне 2022 г. выросли на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 617 000 тонн. При этом стоимость газа выше прошлогодней более чем в два раза, и страна заплатила за него 55,3 млрд иен, или $398,6 млн. Вслед за нефтью сократились и поставки российского угля – Япония импортировала 765 000 тонн, сокращение составило 59,5%.
В целом импорт из России в Японию в июне вырос на 22,9% до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), объем экспорта сократился на 49,9% – до 39,8 млрд иен ($286,9 млн).
Лидеры стран G7 ранее заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть. Такую меру они хотят принять для снижения доходов России от продажи и стабилизации цен на энергоносители. 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это написал, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», указ о передаче имущества которого в собственность Российской Федерации 30 июня подписал президент Владимир Путин.
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