В ближайшие годы цены на энергоресурсы будут оставаться на высоких уровнях

В ближайшие годы цены на энергоресурсы будут оставаться на высоких уровняхЭто необходимо для стимулирования новых инвестиций
В последние годы определяющим трендом в мировой энергетике стала зеленая повестка. Многие страны объявили свои цели по достижению углеродной нейтральности, а энергетические компании меняли свои стратегии исходя из того, что инвестиции в сфере добычи ископаемого топлива становятся все более рискованными. Действительно, изменение климата представляет собой долгосрочную угрозу всему человечеству, но пути сокращения выбросов парниковых газов, которые зачастую выбирались в разных странах, явно носили неоптимальный характер.
Энергетическая политика ЕС была ориентирована на приоритетное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), при этом около 20% электроэнергии в Европе до сих производится за счет угля. Германия после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии приняла решение полностью отказаться от атомной генерации, хотя имеющиеся атомные станции могли бы служить еще долгие годы и сокращать выбросы CO2.