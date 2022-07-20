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В ближайшие годы цены на энергоресурсы будут оставаться на высоких уровнях

Это необходимо для стимулирования новых инвестиций
Марсель Салихов , директор центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ
Скорее всего, в ближайшие годы цены на энергоресурсы будут оставаться на достаточно высоких уровнях / OSWALDO RIVAS / AFP

В последние годы определяющим трендом в мировой энергетике стала зеленая повестка. Многие страны объявили свои цели по достижению углеродной нейтральности, а энергетические компании меняли свои стратегии исходя из того, что инвестиции в сфере добычи ископаемого топлива становятся все более рискованными. Действительно, изменение климата представляет собой долгосрочную угрозу всему человечеству, но пути сокращения выбросов парниковых газов, которые зачастую выбирались в разных странах, явно носили неоптимальный характер.

Энергетическая политика ЕС была ориентирована на приоритетное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), при этом около 20% электроэнергии в Европе до сих производится за счет угля. Германия после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии приняла решение полностью отказаться от атомной генерации, хотя имеющиеся атомные станции могли бы служить еще долгие годы и сокращать выбросы CO2.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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