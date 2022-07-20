В ближайшие годы цены на энергоресурсы будут оставаться на высоких уровнях

В последние годы определяющим трендом в мировой энергетике стала зеленая повестка. Многие страны объявили свои цели по достижению углеродной нейтральности, а энергетические компании меняли свои стратегии исходя из того, что инвестиции в сфере добычи ископаемого топлива становятся все более рискованными. Действительно, изменение климата представляет собой долгосрочную угрозу всему человечеству, но пути сокращения выбросов парниковых газов, которые зачастую выбирались в разных странах, явно носили неоптимальный характер.