Правительство России разрешило Mitsubishi сохранить участие в проекте «Сахалин-2»
Правительство России разрешило сохранить японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта «Сахалин-2», соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. Накануне было опубликовано аналогичное распоряжение в отношении другой японской компании Mistui.
В документе отмечается, что Mitsubishi Corporation уведомила российскую сторону о согласии принять в собственность долю 10% в российском ООО «Сахалинская энергия», в связи с чем Мишустин распорядился разрешить передачу 10%-ной доли в уставном капитале дочерней компании Mitsubishi – DGS Japan Co., Ltd.
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. Ранее «Газпрому» принадлежало в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. По итогам 2020 г. выручка Sakhalin Energy по МСФО составила $4,3 млрд, чистая прибыль – $1,08 млрд.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.