Правительство разрешило Mitsui сохранить долю в 12,5% в проекте «Сахалин-2»

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. Ранее «Газпрому» принадлежало в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. По итогам 2020 г. выручка Sakhalin Energy по МСФО составила $4,3 млрд, чистая прибыль – $1,08 млрд.