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Правительство разрешило Mitsui сохранить долю в 12,5% в проекте «Сахалин-2»

Ведомости

Правительство России разрешило передать японской Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2», соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Mitsui & Co., Ltd уведомила о согласии принять в собственность долю 12,5% в российском ООО «Сахалинская энергия», в соответствии с этим Мишустин распорядился «разрешить передачу 12,5% доли в уставном капитале указанного общества компании "МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД".

Новому оператору «Сахалин-2» поручено подготовить все необходимые документы, доля будет передана «дочке» Mitsui & Co –  зарегистрированной в Дубае компании MIT SEL Investment.

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. Ранее «Газпрому» принадлежало в СРП-проекте 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. По итогам 2020 г. выручка Sakhalin Energy по МСФО составила $4,3 млрд, чистая прибыль – $1,08 млрд.

В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.

Ранее правительство Японии сообщило о планах остаться в проекте «Сахалин-2» и попросило Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2». 25 августа японская газета Nikkei со ссылкой на источники сообщила, что компании решили остаться в проекте. 

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Ранее по теме: Новый оператор «Сахалина-2» приступил к работе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных