Для поддержки угольной отрасли до 2030 года потребуется порядка 1,2 трлн рублей инвестиций

Минэнерго оценило инвестиции, которые потребуются угольной отрасли до 2030 г., чтобы избежать негативного сценария развития с резким спадом производства. Для перенаправления экспорта угля в страны АТР и стимулирования внутреннего спроса необходимы инвестиции в отрасль на уровне 1–1,2 трлн руб. до 2030 г., из них около 200 млрд – из федерального бюджета. Предусматриваются строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры, в том числе Восточного полигона (БАМ и Транссиб), увеличение угольной генерации (обеспечит дополнительное потребление 1 млн т угля до 2030 г.), импортозамещение оборудования.