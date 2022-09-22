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Для поддержки угольной отрасли до 2030 года потребуется порядка 1,2 трлн рублей инвестиций

Это позволит избежать негативного сценария с резким спадом добычи и экспорта
Николай Николаев Ксения Потаева Василий Милькин
Маржинальность поставок угля за рубеж позволяли сохранять высокие цены / Андрей Гордеев / Ведомости

Минэнерго оценило инвестиции, которые потребуются угольной отрасли до 2030 г., чтобы избежать негативного сценария развития с резким спадом производства. Для перенаправления экспорта угля в страны АТР и стимулирования внутреннего спроса необходимы инвестиции в отрасль на уровне 1–1,2 трлн руб. до 2030 г., из них около 200 млрд – из федерального бюджета. Предусматриваются строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры, в том числе Восточного полигона (БАМ и Транссиб), увеличение угольной генерации (обеспечит дополнительное потребление 1 млн т угля до 2030 г.), импортозамещение оборудования.

Такой целевой сценарий приводится в презентации Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». Источник, знакомый с ее содержанием, пояснил, что документ был подготовлен к стратегической сессии по ТЭКу в правительстве, прошедшей в конце июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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