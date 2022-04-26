Глобальная энергетика возвращается к угольной генерации

Глобальная энергетика возвращается к угольной генерацииСпецоперация на Украине и антироссийские санкции заставили мир забыть о ESG
В странах ЕС, в том числе в Германии и Италии, реанимируют некогда выведенные из эксплуатации угольные ТЭС, а угледобывающая отрасль в США переживает возрождение впервые за последние 10 лет, пишет Bloomberg. Распечатывает угольные шахты и Китай. Эта тенденция усилилась в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения беспрецедентных санкций против России, которые включают попытки отказа европейских стран от импорта отечественных энергоносителей.
«Угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне энергетического кризиса. В 2021 г. спрос на электроэнергию начал резко расти из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса в 2020 г., открытия границ и активизации путешествий. Но энергокомпании, особенно в ЕС, не успевали наращивать выработку. Вставшие из-за продолжительной безветренной погоды ветроэлектростанции (ВЭС) и пустые подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе лишь усугубляли ситуацию. В итоге к осени 2021 г. стоимость газа начала бить рекорд за рекордом, достигнув в ЕС в декабре $2200 за 1000 куб. м, что на тот момент стало максимальным значением за всю историю наблюдений (дороже газ в Европе торговался только в марте 2022 г.). В этой ситуации для энергокомпаний менее экологичный, но более дешевый уголь стал фактически безальтернативным топливом.
В результате выработка электроэнергии с применением угля в мире по итогам 2021 г. вопреки зеленым трендам климатической повестки, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 9%, достигнув исторического максимума и превысив отметку в 10 000 ТВт ч («Ведомости» писали об этом 21 января 2022 г.).