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Глобальная энергетика возвращается к угольной генерации

Спецоперация на Украине и антироссийские санкции заставили мир забыть о ESG
Александр Волобуев Василий Милькин Екатерина Литова Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

В странах ЕС, в том числе в Германии и Италии, реанимируют некогда выведенные из эксплуатации угольные ТЭС, а угледобывающая отрасль в США переживает возрождение впервые за последние 10 лет, пишет Bloomberg. Распечатывает угольные шахты и Китай. Эта тенденция усилилась в 2022 г. после начала боевых действий на Украине и введения беспрецедентных санкций против России, которые включают попытки отказа европейских стран от импорта отечественных энергоносителей.

«Угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне энергетического кризиса. В 2021 г. спрос на электроэнергию начал резко расти из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса в 2020 г., открытия границ и активизации путешествий. Но энергокомпании, особенно в ЕС, не успевали наращивать выработку. Вставшие из-за продолжительной безветренной погоды ветроэлектростанции (ВЭС) и пустые подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе лишь усугубляли ситуацию. В итоге к осени 2021 г. стоимость газа начала бить рекорд за рекордом, достигнув в ЕС в декабре $2200 за 1000 куб. м, что на тот момент стало максимальным значением за всю историю наблюдений (дороже газ в Европе торговался только в марте 2022 г.). В этой ситуации для энергокомпаний менее экологичный, но более дешевый уголь стал фактически безальтернативным топливом.

В результате выработка электроэнергии с применением угля в мире по итогам 2021 г. вопреки зеленым трендам климатической повестки, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), выросла почти на 9%, достигнув исторического максимума и превысив отметку в 10 000 ТВт ч («Ведомости» писали об этом 21 января 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных