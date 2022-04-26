Глобальная энергетика возвращается к угольной генерации

«Угольный ренессанс» начался еще в 2021 г. на фоне энергетического кризиса. В 2021 г. спрос на электроэнергию начал резко расти из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса в 2020 г., открытия границ и активизации путешествий. Но энергокомпании, особенно в ЕС, не успевали наращивать выработку. Вставшие из-за продолжительной безветренной погоды ветроэлектростанции (ВЭС) и пустые подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе лишь усугубляли ситуацию. В итоге к осени 2021 г. стоимость газа начала бить рекорд за рекордом, достигнув в ЕС в декабре $2200 за 1000 куб. м, что на тот момент стало максимальным значением за всю историю наблюдений (дороже газ в Европе торговался только в марте 2022 г.). В этой ситуации для энергокомпаний менее экологичный, но более дешевый уголь стал фактически безальтернативным топливом.