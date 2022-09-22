Сеть «Мать и дитя» приостановила региональную экспансию

За исключением амбулаторной клиники в Екатеринбурге, которая планируется к открытию во втором полугодии 2022 г., других региональных проектов у MD Medical нет, сказал представитель группы. По его словам, инвестиции заморожены и в большинстве других новых проектов компании. В частности, она приостановила строительство психоневрологического интерната «Лапино-5» в Подмосковье и госпиталя в Домодедове на 164 койки, сообщал в начале сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на слова первого заместителя гендиректора сети Андрея Хоперского. При этом «Мать и дитя» все еще планирует запустить клинику в Москве стоимостью 22 млн руб., а также занимается проектированием центра ядерной медицины «Лапино-3», сказал представитель группы.