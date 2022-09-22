Сеть «Мать и дитя» приостановила региональную экспансию

Сеть «Мать и дитя» приостановила региональную экспансиюОна заморозила планы по строительству клиник в Белгороде и Липецке
ООО «Хавен», операционная компания группы MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», 15 сентября подала в Федеральную налоговую службу заявления о ликвидации двух юридических лиц – ООО «Мать и дитя Липецк» и ООО «Мать и дитя Белгород». Это следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее MD Medical, по словам представителя группы, планировала вложить в открытие клиник в этих городах в общей сложности 100 млн руб., проекты в Липецке и Белгороде должны были запустить еще в первом полугодии текущего года. Но инвестиции в них, по словам собеседника «Ведомостей», были приостановлены из-за текущей экономической ситуации и высокой неопределенности на рынке.
За исключением амбулаторной клиники в Екатеринбурге, которая планируется к открытию во втором полугодии 2022 г., других региональных проектов у MD Medical нет, сказал представитель группы. По его словам, инвестиции заморожены и в большинстве других новых проектов компании. В частности, она приостановила строительство психоневрологического интерната «Лапино-5» в Подмосковье и госпиталя в Домодедове на 164 койки, сообщал в начале сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на слова первого заместителя гендиректора сети Андрея Хоперского. При этом «Мать и дитя» все еще планирует запустить клинику в Москве стоимостью 22 млн руб., а также занимается проектированием центра ядерной медицины «Лапино-3», сказал представитель группы.
Рынок частной медицины замедлил свое развитие во многом из-за падения доходов населения, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, до конца года и другие коммерческие сети могут объявить о сворачивании своих планов, заняв выжидательную позицию.
В портфель MD Medical входят 10 многопрофильных госпиталей и 40 амбулаторных клиник в 25 регионах. Выручка группы по итогам первого плугодия 2022 г. по МСФО составила 12,2 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – 2,4 млрд руб. С 2012 г. глобальные депозитарные расписки MD Medical group investments торгуются на Лондонской фондовой бирже, с 2020 г. – на Московский бирже. 67,9% кипрской MD Medical group investments принадлежит MD Medical holding limited, владельцем которой является Марк Курцер. Около 32,1% акций находятся в свободном обращении.