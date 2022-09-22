«Газпром» увеличивает инвестпрограмму текущего года на 13%

Садыгов также уточнил, что в скорректированном бюджете компании отражен 34%-ный рост поступлений от продаж газа, а снижение объема экспорта «было полностью нивелировано» ростом средней цены реализации в дальнее зарубежье. С начала 2022 г. спотовые цены на газ в Европе не опускались ниже $700 за 1000 куб. м, а в конце августа был достигнут историческией рекорд — $3900 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, 22 сентября на хабе TTF в Нидерландах цена октябрьского фьючерса составляла около $1900 за 1000 куб. м. Как изменились средние цены поставок газа в дальнее зарубежье, «Газпром» не сообщает. Но, как писали «Ведомости», по итогам 2021 г. средняя цена трубопроводного газа «Газпрома» выросла до $274 за 1000 куб. м («Ведомости» писали об этом 13 февраля).