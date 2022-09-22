«Газпром» увеличивает инвестпрограмму текущего года на 13%Компания также подтвердила планы заплатить 1,2 трлн рублей дивидендов за первое полугодие
Правление «Газпрома» приняло решение увеличить инвестпрограмму компании на 2022 г. до 1,97 трлн руб., или почти на 13%, сообщила компания. В декабре 2021 г. газовая монополия на фоне высоких цен на газ утвердила на 2022 г. инвестиционную программу в размере 1,757 трлн руб., но сейчас она может быть пересмотрена в большую сторону (ее корректировка традиционно проводится по итогам полугодия).
«Корректировка связана в первую очередь с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке России, развитие мощностей газопровода “Сила Сибири”, — отмечается в сообщении “Газпрома”.
Капитальные затраты в 2022 г. могут вырасти на 319 млрд руб. и составить почти 1,75 трлн руб. Расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — вырасти на 32,5 млрд руб. до 109,5 млрд руб., а объем долгосрочных финансовых вложений снизится на 129,5 млрд руб. до 123,8 млрд руб.
Компания также планирует увеличить размер финансовых заимствований в 2022 г. на 113,2 млрд руб. до 386 млрд руб., а принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита, в полном объеме.
Решения правления “Газпрома” предстоит утвердить совету директоров компании, дата его проведения пока не назначена.
“Принимая во внимание уверенные результаты ПАО «Газпром» за первые 6 месяцев 2022 г., мы, тем не менее, продолжаем придерживаться принципов жестких лимитов затрат и сбалансированности денежных потоков», — отметил зампред правления «Газпрома” Фамил Садыгов, слова которого приводятся в релизе.
Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2022 г. выросла в 2,5 раза к аналогичному периоду, до 2,5 трлн руб., сообщала компания в августе.
Садыгов также уточнил, что в скорректированном бюджете компании отражен 34%-ный рост поступлений от продаж газа, а снижение объема экспорта «было полностью нивелировано» ростом средней цены реализации в дальнее зарубежье. С начала 2022 г. спотовые цены на газ в Европе не опускались ниже $700 за 1000 куб. м, а в конце августа был достигнут историческией рекорд — $3900 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, 22 сентября на хабе TTF в Нидерландах цена октябрьского фьючерса составляла около $1900 за 1000 куб. м. Как изменились средние цены поставок газа в дальнее зарубежье, «Газпром» не сообщает. Но, как писали «Ведомости», по итогам 2021 г. средняя цена трубопроводного газа «Газпрома» выросла до $274 за 1000 куб. м («Ведомости» писали об этом 13 февраля).
Садыгов отметил, что рост доходов компании “позволяет компенсировать увеличение расходной части по операционной деятельности, связанной с ростом налоговых выплат по НДПИ во втором полугодии”.
Кроме того, Садыгов подтвердил планы компании по выплате 1,208 трлн руб. промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 г., по 51,03 руб. на акцию (за 2021 г. выплаты не производились). О намерении компании заплатить промежуточные дивиденды за 2022 г. Садыгов впервые сообщил в августе. “Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы “Газпром” полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности», — отметил топ-менеджер.
На позитивных новостях о рекомендациях по выплате дивидендов 22 сентября акции «Газпрома», по данным Московской биржи, в течение дня росли на 10% к закрытию предыдущей сессии, до 235,8 руб. за ценную бумагу.
По информации «Газпрома», за 8,5 месяца 2022 г. в дальнее зарубежье было экспортировано около 84,8 млрд куб. м газа, что на 53,7 млрд куб. м (38,8%) меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Снижение связано, прежде всего, с сокращением экспорта в Евросоюз (ЕС), сейчас прокачка в ЕС ведется лишь по двум маршрутам: по сухопутной нитке «Турецкого потока» и транзитом через ГТС Украины. По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в середине сентября в ЕС из России в среднем в сутки экспортировалось около 78,5 млн куб. м газа против 420-425 млн в сентябре прошлого года.
На фоне снижения экспортных объемов в конце июня акционеры «Газпрома» отказались от выплат дивидендов за 2021 г., которые, как предполагалось, должны были в общей сложности составить 1,24 трлн руб. (50% скорректированной чистой прибыли по МСФО), или 52,53 руб. на акцию. Но 30 августа совет директоров компании рекомендовал выплатить за первое полугодие 2022 г. дивиденды в размере 51,03 руб. на акцию.
При этом Минфин в конце июня разработал поправки в Налоговый кодекс, вводящие временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый «Газпромом» газ. Тогда предполагалось, что сумма дополнительных изъятий в 2022 г. может составить 416 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 22 июня).
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что корректировка бюджета «Газпрома», которая проводится каждый год в сентябре, в 9 из 10 случаев приводит к увеличению расходов. «Дело в том, что первоначальный бюджет целенаправленно составляется на основе консервативных предположений об объемах продаж и ценах газа», — пояснил он.
По оценкам аналитика, у «Газпрома» есть дополнительные денежные средства даже после уплаты единовременного налога в размере 1,25 трлн руб. (НДПИ в таком объеме утвердила для «Газпрома» Госдума в начале июля).
По словам Смита, в новую инвестпрограмму частично заложен план компании по переориентации поставок газа с ЕС на азиатский рынок.
Китай, по его оценкам, сейчас выбирает весь поставляемый «Газпромом» по «Силе Сибири» газ и в 2022 г. объемы экспорта могут достигнуть 20 млрд куб. м, превысив контрактный объем на 5 млрд куб м. «Возможно, обе стороны договорились достичь целевого уровня плато в 38 млрд куб. м в год значительно раньше 2025 г.», — предположил он.
По словам аналитика «Финама» Сергея Кауфмана, увеличение инвестпрограммы «Газпрома» «ожидаемо на фоне стремительного сокращение экспорта газа в ЕС». Для переориентации поставок в Азию, по его словам, требуется «дополнительная работа». Краткосрочно «Газпром», вероятнее всего, сконцентрируется на росте добычи на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, чтобы максимально увеличить поставки в Китай через «Силу Сибири», предположил он.
«В более долгосрочной перспективе усилия «Газпрома» будут направлены на поставки через дальневосточный маршрут и, конечно, строительство «Силы Сибири - 2», которую вице-премьер Александр Новак уже назвал заменой [так и не заработавшего] «Северного потока - 2». Хотя до запуска нового экспортного газопровода в КНР пройдет не менее 7-8 лет», — заключил Кауфман.