Спрос на кнопочные телефоны резко вырос на фоне частичной мобилизации

В пресс-службе оператора сообщили, что с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в его розничной сети выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. В «Ситилинке» зафиксировали менее скромный рост: на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О росте спроса на кнопочные мобильные телефоны сообщили два собеседника еще в двух крупных ритейл-сетях, занимающихся реализацией электроники. По словам одного из них, компания зафиксировала повышение продаж, «но кратным его назвать нельзя». «Речь идет о росте на несколько десятков процентов», – уточнил он.