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Спрос на кнопочные телефоны резко вырос на фоне частичной мобилизации

В отличие от смартфонов их можно брать с собой
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние дни резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов, сообщили «Ведомостям» представители операторов и ритейлеров. В период с 23 по 25 сентября (с пятницы по воскресенье) количество реализованных единиц выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели – 16–18 сентября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе МТС. Но абсолютных цифр там не привели. В целом аналогичную тенденцию на рынке подтвердили представители других крупных продавцов мобильных телефонов – «Мегафона» и «Ситилинка».

В пресс-службе оператора сообщили, что с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в его розничной сети выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. В «Ситилинке» зафиксировали менее скромный рост: на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О росте спроса на кнопочные мобильные телефоны сообщили два собеседника еще в двух крупных ритейл-сетях, занимающихся реализацией электроники. По словам одного из них, компания зафиксировала повышение продаж, «но кратным его назвать нельзя». «Речь идет о росте на несколько десятков процентов», – уточнил он.

Среди наиболее популярных моделей телефонов представители МТС и «Ситилинка» называют Philips Xenium E111. На сайтах обоих ритейлеров его продают за 1390 руб. Это устройство с двумя сим-картами и батареей на 1000 мАч, временем работы в 13 часов в режиме разговора. В отзывах о товаре на сайтах ритейлеров покупатели называют его «выжившим мастодонтом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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