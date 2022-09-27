Спрос на кнопочные телефоны резко вырос на фоне частичной мобилизации

Спрос на кнопочные телефоны резко вырос на фоне частичной мобилизацииВ отличие от смартфонов их можно брать с собой
В России за последние дни резко выросли продажи кнопочных мобильных телефонов, сообщили «Ведомостям» представители операторов и ритейлеров. В период с 23 по 25 сентября (с пятницы по воскресенье) количество реализованных единиц выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели – 16–18 сентября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе МТС. Но абсолютных цифр там не привели. В целом аналогичную тенденцию на рынке подтвердили представители других крупных продавцов мобильных телефонов – «Мегафона» и «Ситилинка».
В пресс-службе оператора сообщили, что с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в его розничной сети выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. В «Ситилинке» зафиксировали менее скромный рост: на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О росте спроса на кнопочные мобильные телефоны сообщили два собеседника еще в двух крупных ритейл-сетях, занимающихся реализацией электроники. По словам одного из них, компания зафиксировала повышение продаж, «но кратным его назвать нельзя». «Речь идет о росте на несколько десятков процентов», – уточнил он.
Среди наиболее популярных моделей телефонов представители МТС и «Ситилинка» называют Philips Xenium E111. На сайтах обоих ритейлеров его продают за 1390 руб. Это устройство с двумя сим-картами и батареей на 1000 мАч, временем работы в 13 часов в режиме разговора. В отзывах о товаре на сайтах ритейлеров покупатели называют его «выжившим мастодонтом».