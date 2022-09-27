Экспортные цены «Газпрома» выросли в 3,5 раза

Экспортные цены «Газпрома» выросли в 3,5 разаНо это не поможет компании повторить финансовый успех первого полугодия, говорят аналитики
Средняя экспортная цена газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за 6 месяцев 2022 г. выросла более чем в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил 27 сентября зампред правления компании Фамил Садыгов, не раскрывая абсолютной цифры. По словам топ-менеджера, такой рост «заложил основу для рекордных финпоказателей».
В августе компания сообщала, что ее чистая прибыль в первом полугодии 2022 г. выросла в 2,6 раза и составила 2,51 трлн руб., показатель EBITDA – в 2,2 раза до 3,05 трлн руб. Объем общего долга снизился почти на 1,4 трлн руб. – до 3,467 трлн руб. На этот показатель, по словам Садыгова, положительное влияние оказало укрепление рубля на 31% к доллару США и на 36% – к евро. При этом соотношение чистого долга к EBITDA за 6 месяцев 2022 г. снизилось до 0,23.
«Столь сильный финансовый результат позволил нам впервые рассмотреть возможность выплаты акционерам промежуточных дивидендов», – процитировала Садыгова пресс-служба компании.
Размер дивидендной базы за 6 месяцев 2022 г., после применения неденежных корректировок в рамках дивидендной политики, составил 2,416 трлн руб., что эквивалентно 51,03 руб. на акцию. В июне «Газпром» отказался от выплат дивидендов за 2021 г., но в конце августа совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 г. В сентябре на фоне ценового ралли газовых котировок в Европе правление компании решило увеличить инвестпрограмму на 2022 г. почти на 13% до 1,97 трлн руб. («Ведомости» писали об этом 22 сентября).
Как сообщал «Газпром», за 8,5 месяца 2022 г. компания экспортировала в дальнее зарубежье около 84,8 млрд куб. м газа, что на 53,7 млрд куб. м (38,8%) меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Падение объемов было вызвано снижением экспорта в ЕС. Сейчас поставка российского трубопроводного газа в ЕС ведется лишь по Балканскому потоку (сухопутное продолжение «Турецкого потока») и через ГТС Украины. По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 26 сентября в ЕС из России в было экспортировано 76,8 млн куб. м газа против 424,5 млн куб. м на ту же дату годом ранее. По итогам 6 месяцев 2022 г. «Газпром» экспортировал в ЕС около 50-52 млрд куб. м газа против 79,1 млрд за аналогичный период прошлого года.
При этом в Европе с осени 2021 г. сохраняются аномально высокие цены на газ. Согласно данным биржи ICE, 27 сентября на хабе TTF в Нидерландах октябрьский фьючерс стоил около $1930 за 1000 куб. м, а декабрьский – около $2180 за 1000 куб. м.
По оценкам гендиректора INFOLine-аналитики Михаила Бурмистрова, средняя цена российского трубопроводного газа в странах дальнего зарубежья в первом полугодии 2022 г. превысила $730 за 1000 куб. м, а в ЕС приблизилась к $800. По мнению эксперта, по итогам года с учетом резкого сокращения объема поставок по «Северному потоку» цена реализации газа «Газпрома» в страны ЕС вырастет до $1000 за 1000 куб. м.
Средняя экспортная цена российского газа, поставляемого в дальнее зарубежье, согласно макропрогнозу Миэкономразвития (есть у «Ведомостей»), по итогам 2022 г. составит $829 за 1000 куб. м.
Экспорт газа по «Северному потоку» прекратился в конце августа из-за проблем с газоперекачивающими агрегатами на компрессорной станции (КС) «Портовая». А вечером 26 сентября сообщалось о критическом падении давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (мощностью по 55 млрд куб. м в год каждый), которое источники европейских СМИ и опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали с преднамеренной диверсией. Позднее стало известно, что из четырех ниток обоих трубопроводов из строя выведены три.
По оценкам старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, по итогам 2022 г. показатель EBITDA «Газпрома» составит около $65 млрд (2,9 трлн руб. по текущему курсу ЦБ), чистая прибыль – $45 млрд (2 трлн руб).
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман считает, что финансовые итоги второго полугодия для «Газпрома» будут «неизбежно значительно слабее» первого. Улучшить их, по мнению аналитика, не помогут даже аномально высокие цены на газ. «С сентября полностью остановился “Северный поток”, экспорт осуществляется только через Украину и “Турецкий поток”. А цены на газ в Китае, Турции и на Балканах ниже, чем в большинстве стран ЕС», – пояснил Кауфман. И добавил, что на итоговую прибыль «Газпрома» в 2022 г. повлияет разовое повышение НДПИ более чем на 1,2 трлн руб. Минфин в конце июня рекомендовал ввести временную надбавку к налогу к НДПИ на добычу газа «Газпромом». Сумма дополнительных изъятий в 2022 г. может составить 416 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 22 июня).
«На этом фоне мы полагаем, что дивиденды за второе полугодие могут составить 10-15 руб. на акцию», – сказал он. Вероятность выплаты полугодовых дивидендов, по оценкам Кауфмана, «близка к 100%». Очередная отмена, по его словам, стала бы крайне недальновидным решением.