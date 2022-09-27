Экспортные цены «Газпрома» выросли в 3,5 раза

Как сообщал «Газпром», за 8,5 месяца 2022 г. компания экспортировала в дальнее зарубежье около 84,8 млрд куб. м газа, что на 53,7 млрд куб. м (38,8%) меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Падение объемов было вызвано снижением экспорта в ЕС. Сейчас поставка российского трубопроводного газа в ЕС ведется лишь по Балканскому потоку (сухопутное продолжение «Турецкого потока») и через ГТС Украины. По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 26 сентября в ЕС из России в было экспортировано 76,8 млн куб. м газа против 424,5 млн куб. м на ту же дату годом ранее. По итогам 6 месяцев 2022 г. «Газпром» экспортировал в ЕС около 50-52 млрд куб. м газа против 79,1 млрд за аналогичный период прошлого года.