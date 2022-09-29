«Вертолеты России» хотят списать более 1000 вертолетов

«Вертолеты России» хотят списать более 1000 вертолетовЭксплуатанты пожаловались на холдинг премьер-министру Михаилу Мишустину
Холдинг «Вертолеты России» без обсуждения с вертолетным сообществом вводит запрет на продление сроков эксплуатации транспортного вертолета Ми-8Т и самого «тяжелого» в мире вертолета Ми-26Т. Письмо с таким содержанием премьер-министру России Михаилу Мишустину направил председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаил Казачков 14 сентября. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель АВИ. Письмо Казачкова поступило в аппарат правительства и было направлено для ответа по существу в Минпромторг, сообщил «Ведомостям» представитель правительства России.
Запрет на продление сроков эксплуатации приведет к увеличению расходов федеральных и региональных госзаказчиков, привлекающих Ми-8Т к для тушения лесных пожаров, к удорожанию услуг по поисково-спасательному обеспечению, а также к росту расходов «Почты России» по доставке почты и грузов в труднодоступные регионы, подчеркивает Казачков. По его словам, сегодня российский вертолетный парк насчитывает 2269 вертолетов, основа которого – возрастные машины – свыше 75% вертолетов отечественного производства (1135) эксплуатируются более 25 лет. При этом парк вертолетов типа Ми-8 на 63% (1120) состоит из моделей Ми-8Т/П, снятых с производства в середине 1990-х гг., указывает в письме Казачков.