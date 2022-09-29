«Вертолеты России» хотят списать более 1000 вертолетов

Запрет на продление сроков эксплуатации приведет к увеличению расходов федеральных и региональных госзаказчиков, привлекающих Ми-8Т к для тушения лесных пожаров, к удорожанию услуг по поисково-спасательному обеспечению, а также к росту расходов «Почты России» по доставке почты и грузов в труднодоступные регионы, подчеркивает Казачков. По его словам, сегодня российский вертолетный парк насчитывает 2269 вертолетов, основа которого – возрастные машины – свыше 75% вертолетов отечественного производства (1135) эксплуатируются более 25 лет. При этом парк вертолетов типа Ми-8 на 63% (1120) состоит из моделей Ми-8Т/П, снятых с производства в середине 1990-х гг., указывает в письме Казачков.