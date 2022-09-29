Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Вертолеты России» хотят списать более 1000 вертолетов

Эксплуатанты пожаловались на холдинг премьер-министру Михаилу Мишустину
Инна Сидоркова
Стоимость летного часа Ми-8Т можно оценить в среднем в 130 000–150 000 руб., в то время как летный час Ми-8АМТ/Ми-8МТВ обойдется в 190 000–220 000 руб. / Павел Лисицын / РИА Новости

Холдинг «Вертолеты России» без обсуждения с вертолетным сообществом вводит запрет на продление сроков эксплуатации транспортного вертолета Ми-8Т и самого «тяжелого» в мире вертолета Ми-26Т. Письмо с таким содержанием премьер-министру России Михаилу Мишустину направил председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаил Казачков 14 сентября. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель АВИ. Письмо Казачкова поступило в аппарат правительства и было направлено для ответа по существу в Минпромторг, сообщил «Ведомостям» представитель правительства России.

Запрет на продление сроков эксплуатации приведет к увеличению расходов федеральных и региональных госзаказчиков, привлекающих Ми-8Т к для тушения лесных пожаров, к удорожанию услуг по поисково-спасательному обеспечению, а также к росту расходов «Почты России» по доставке почты и грузов в труднодоступные регионы, подчеркивает Казачков. По его словам, сегодня российский вертолетный парк насчитывает 2269 вертолетов, основа которого – возрастные машины – свыше 75% вертолетов отечественного производства (1135) эксплуатируются более 25 лет. При этом парк вертолетов типа Ми-8 на 63% (1120) состоит из моделей Ми-8Т/П, снятых с производства в середине 1990-х гг., указывает в письме Казачков.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных