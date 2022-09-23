Расходы на национальную оборону в этом году вырастут на треть

В 2022 г. расходы России на национальную оборону составили 4,679 трлн руб., следует из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» (ОНБНТТП, есть у «Ведомостей»). Это на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено на 2022 г. – согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку, планировалось потратить 3,5 трлн руб.