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Расходы на национальную оборону в этом году вырастут на треть

С 2024 года сумма трат начнет постепенно снижаться
Инна Сидоркова Анастасия Бойко
Традиционно больше половины финансирования по статье «нацоборона» приходится на гособоронзаказ / Денис Абрамов / Ведомости

В 2022 г. расходы России на национальную оборону составили 4,679 трлн руб., следует из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» (ОНБНТТП, есть у «Ведомостей»). Это на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено на 2022 г. – согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку, планировалось потратить 3,5 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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