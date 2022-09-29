Алюминий и медь дешевеют на фоне опасений глобальной рецессии

Алюминий и медь дешевеют на фоне опасений глобальной рецессииСтоимость алюминия в 2023 году может снизиться еще на 15%, меди – на 7%
Мировые цены на алюминий и медь снижаются на фоне ожидания рецессии в мировой экономике. По данным Лондонской биржи металлов (LME), 28 сентября в процессе торгов цена алюминия опустилась ниже $2100/т впервые с февраля 2021 г. Медь на бирже Comex (США) стоила $3,29/фунт, что близко к минимуму ноября 2020 г. На LME медь торговалась на уровне $7335/т, что также соответствует минимальным значениям за последние месяцы.
Как писали «Ведомости» 5 апреля, в марте текущего года мировые цены на цветные металлы отреагировали стремительным ростом на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, стоимость алюминия на LME обновила исторический максимум, достигнув $3984/т (+20% к уровню 23 февраля). Мировые цены на медь росли с марта 2020 г. На фоне начала СВО стоимость металла на LME также достигла исторического пика в $10 674/т.