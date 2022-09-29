Алюминий и медь дешевеют на фоне опасений глобальной рецессии

Мировые цены на алюминий и медь снижаются на фоне ожидания рецессии в мировой экономике. По данным Лондонской биржи металлов (LME), 28 сентября в процессе торгов цена алюминия опустилась ниже $2100/т впервые с февраля 2021 г. Медь на бирже Comex (США) стоила $3,29/фунт, что близко к минимуму ноября 2020 г. На LME медь торговалась на уровне $7335/т, что также соответствует минимальным значениям за последние месяцы.