Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Алюминий и медь дешевеют на фоне опасений глобальной рецессии

Стоимость алюминия в 2023 году может снизиться еще на 15%, меди – на 7%
Николай Николаев
Одновременно с падением цен на цветные металлы снижаются и котировки их российских производителей / Андрей Гордеев / Ведомости

Мировые цены на алюминий и медь снижаются на фоне ожидания рецессии в мировой экономике. По данным Лондонской биржи металлов (LME), 28 сентября в процессе торгов цена алюминия опустилась ниже $2100/т впервые с февраля 2021 г. Медь на бирже Comex (США) стоила $3,29/фунт, что близко к минимуму ноября 2020 г. На LME медь торговалась на уровне $7335/т, что также соответствует минимальным значениям за последние месяцы.

Как писали «Ведомости» 5 апреля, в марте текущего года мировые цены на цветные металлы отреагировали стремительным ростом на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, стоимость алюминия на LME обновила исторический максимум, достигнув $3984/т (+20% к уровню 23 февраля). Мировые цены на медь росли с марта 2020 г. На фоне начала СВО стоимость металла на LME также достигла исторического пика в $10 674/т.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных