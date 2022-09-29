ОПЕК+ может продолжить снижение квоты на добычу нефти в ноябре

Мировые цены на нефть на фоне решения ОПЕК+ могут вырасти до $95 и даже до $100/барр. в зависимости от объема сокращения добычи, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Аналитик «Финама» Александр Потавин считает, что в случае снижения квоты ОПЕК+ на ноябрь примерно на 1 млн барр./сутки котировки Brent могут достигнуть $100/барр. При этом ближе к Новому году могут наблюдаться скачки нефти вплоть до $125/барр., если России не хватит судов для перенаправления нефти на азиатский рынок или если кто-то из крупных восточных покупателей присоединится к картелю покупателей, добавляет Юшков.