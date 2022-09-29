ОПЕК+ может продолжить снижение квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ может продолжить снижение квоты на добычу нефти в ноябреДобычу могут снизить на 1 млн барр./сутки, считают аналитики
Ведущие страны - участницы договора ОПЕК+ начали обсуждать сокращение квоты на добычу нефти на ноябрь, сообщили источники Reuters и Bloomberg. Один из собеседников Reuters назвал сокращение квоты «вероятным», другой сообщил, что Россия предложила сократить квоту на добычу примерно на 1 млн барр./сутки. Источник Bloomberg уточнил, что стороны все еще обсуждают параметры сокращения добычи.
Официальная встреча министров стран - участниц ОПЕК+, на которой будет принято решение по квоте на ноябрь, пройдет 5 октября.
На предыдущей встрече ОПЕК+ снизила квоту на добычу нефти в октябре на 100 000 барр./сутки, или до уровня августа. Министры стран ОПЕК+ объяснили свое решение необходимостью поддержать стабильность рынка и эффективность его функционирования. Решение снизить добычу было принято впервые с момента заключения текущей сделки весной 2020 г. после развала предыдущей и обвала котировок Brent с $60/барр. до $23/барр. Тогда нефтедобывающие страны срочно заключили новую сделку и с 1 мая 2020 г. сократили добычу на 9,7 млн барр./сутки. Затем ОПЕК+ постепенно наращивала квоту вплоть до сентября этого года.
В сентябре решение снизить квоту на добычу ОПЕК+ приняла, несмотря на призывы «большой семерки» (G7, входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) ее нарастить. 2 сентября G7 объявила о решении ввести потолок цен на российскую нефть, который будет устанавливаться картелем покупателей. Картель также запретит страхование и перевозку нефти из РФ по цене отгрузки выше установленной. Такую меру планируется ввести вместе с эмбарго ЕС: с 5 декабря – на российскую нефть, с 5 февраля – на нефтепродукты. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ-2022, что российские компании не будут поставлять энергоресурсы за границу на навязанных условиях вне контрактов.
Кроме ЕС санкции в отношении нефти и нефтепродуктов в марте ввели США и Великобритания. В результате Россия перенаправила поставки топлива в Азию, в основном в Индию и Китай. На этом фоне мировые цены на нефть начали резкий рост, а 8 марта достигли максимума, приблизившись к $128/барр. Затем котировки постепенно снижались, но 23 сентября началось падение – в отдельные моменты котировки Brent на бирже ICE были ниже $85/барр. 28 сентября котировки перешли к росту. По данным на 29 сентября, бочка Brent стоила $89,7.
ОПЕК+ может снизить добычу от символического объема до 1 млн барр./сутки в зависимости от баланса интересов участников, считает управляющий партнер Kept Антон Усов. Такой шаг покажет самостоятельность ОПЕК+ от давления США, которые хотят роста добычи, а также приблизит добычу к заявленной в квотах, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Сейчас в совокупности страны - участницы сделки ОПЕК+ отстают от месячной квоты на 1,5 млн барр./сутки, уточняет он.
«Запасы нефти в США находятся на многолетних минимумах, страны-производители опасаются значительно наращивать капиталовложения в добычу из-за риска рецессии. В этой ситуации у ОПЕК нет существенных предпосылок строить планы, расширяющие квоты», – пояснил Миронюк.
Снижение квот на добычу необходимо, чтобы поддержать нынешний уровень цен на нефть, считает Усов. При этом снижение квоты может вызвать в моменте краткосрочную «медвежью» реакцию рынка, отмечает Миронюк. При сохранении уровня добычи рынок проигнорирует решение ОПЕК+, добавляет он.
Мировые цены на нефть на фоне решения ОПЕК+ могут вырасти до $95 и даже до $100/барр. в зависимости от объема сокращения добычи, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Аналитик «Финама» Александр Потавин считает, что в случае снижения квоты ОПЕК+ на ноябрь примерно на 1 млн барр./сутки котировки Brent могут достигнуть $100/барр. При этом ближе к Новому году могут наблюдаться скачки нефти вплоть до $125/барр., если России не хватит судов для перенаправления нефти на азиатский рынок или если кто-то из крупных восточных покупателей присоединится к картелю покупателей, добавляет Юшков.
Аналитики Goldman Sachs ранее понизили прогноз по цене на Brent в IV квартале 2022 г. со $125 до $100/барр. На 2023 г. они также снизили прогноз по ценам со $125 до $108/барр. При этом летом текущего года JPMorgan прогнозировал рост мировых цен на нефть вплоть до $380/барр., если РФ откажется от поставок странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.