ЕС может запретить экспорт стальных полуфабрикатов из России

Поставки основных видов готового металлопроката в ЕС уже запрещены, поэтому речь в новом пакете санкций может идти либо о более узких группах металлопродукции, например, о ферросплавах, либо о запрете импорта полуфабрикатов, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, от запрета на экспорт полуфабрикатов может пострадать НЛМК, поставляющий слябы на собственные заводы в ЕС. С этим согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, добавляя, что компания может перенаправить объемы в Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Калачев также считает перспективными направлениями поставок Северную Африку и Турцию.