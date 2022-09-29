ЕС может запретить экспорт стальных полуфабрикатов из России

ЕС может запретить экспорт стальных полуфабрикатов из РоссииОт этого больше всех пострадает НЛМК, говорят эксперты
Евросоюз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций предлагает запретить импорт стальной продукции, а также изделий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом 29 сентября сообщает издание EUobserver.
«Должен быть введен полный запрет на импорт российской стали, от промышленных рулонов до “швейных игл”, а также на все лесоматериалы, включая древесину, целлюлозу и бумагу, в рамках торгового эмбарго ЕС на сумму 7 млрд евро», — говорится в сообщении. О том, какая товарная номенклатура может оказаться под запретом, издание не уточняет.
По данным EUobserver, Евросоюз также намерен ввести санкции против крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса». С ней будут запрещены финансовые операции, а активы холдинга на территории ЕС будут заморожены. По данным отчетности «Алросы», производственных активов у компании в Европе нет.
Прямой запрет на поставку алмазов из России проект нового пакета санкций не включает. Таким образом, сохраняется возможность поставок российских камней в ЕС через трейдеров. Ранее газета Politico со ссылкой на источники писала, что ЕС может отказаться от запрета на поставки алмазов из России из-за лоббирования со стороны властей Бельгии (в Антверпене находится один из мировых центров торговли алмазами).
Новый пакет антироссийских санкций, по информации EUobserver, также включает планы по ограничению цен на российскую нефть. В документе говорится, что судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено работать с российской нефтью, если ее цена не будет «на уровне или ниже» ценового предела, установленного специальным органом стран G7 (входят Франция, США, Великобритания, ФРГ, Япония, Италия, Канада). G7 будет наблюдать за тем, чтобы компании соблюдали эти ограничения.
Санкции также будут «направлены на ограничение новых контрактов» с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью». Других деталей санкций в отношении поставок российской нефти издание не приводит.
По данным издания, окончательное решение по новым санкциям против РФ представители ЕС могут принять уже 30 сентября. Издание также отмечает, что «детали еще могут измениться».
В марте 2022 г. ЕС в рамках четвертого пакета санкций из-за специальной военной операции (СВО) на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката (листового и сортового), 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд. При этом стальные полуфабрикаты не попали под ограничения и продолжают поставляться в Европу.
В 2021 г. Россия поставила в ЕС 4,33 млн т стальных полуфабрикатов на $2,75 млрд. Поставки в натуральном выражении выросли в 2 раза к уровню 2020 г., в денежном — в 3,4 раза.
Из-за закрытия премиального европейского рынка ведущие компании сектора – «Северсталь», ММК, НЛМК, Evraz – стали снижать объемы производства и экспорта. 1 августа вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина говорил, что за второй квартал экспорт предприятий черной металлургии снизился на 20%. Ранее ассоциация «Русская сталь» отмечала, что рентабельность экспорта металлургической продукции «находится в нулевых и минусовых значениях, а у отдельных компаний достигает минус 49%». («Ведомости» писали об этом 2 августа).
Поставки основных видов готового металлопроката в ЕС уже запрещены, поэтому речь в новом пакете санкций может идти либо о более узких группах металлопродукции, например, о ферросплавах, либо о запрете импорта полуфабрикатов, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, от запрета на экспорт полуфабрикатов может пострадать НЛМК, поставляющий слябы на собственные заводы в ЕС. С этим согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, добавляя, что компания может перенаправить объемы в Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Калачев также считает перспективными направлениями поставок Северную Африку и Турцию.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что с момента ввода запрета на импорт из РФ Европа уже «достаточно сильно сократила» прямые поставки слябов и других полуфабрикатов. Таким образом, в новом пакете санкций ЕС зафиксирует создавшуюся ситуацию формальным запретом полуфабрикатов из РФ, резюмирует он.
Гришунин допускает, что на фоне масштабного энергокризиса ЕС может вывести российские полуфабрикаты из-под действия санкций, так как из-за дорогих энергоресурсов их производство на местных заводах нерентабельно.
«Ведомости» направили запросы в Минпромторг, «Русскую сталь», НЛМК и остальные крупные металлургические холдинги.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что новый пакет ограничений, скорее всего, может навредить продажам «Алросы». Но компания, вероятно, продолжит экспортировать свою продукцию – в первую очередь в Индию, которая является основным потребителем алмазов для дальнейшей огранки, полагает он.